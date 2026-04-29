Минкульт Италии отправил инспекторов на Венецианскую биеннале из-за возобновления работы российского павильона

Инспекторы министерства культуры Италии 29 апреля приступили к проверке фонда Венецианской биеннале. Поводом стало решение о возобновлении работы российского павильона на выставке, открытие которой для широкой публики намечено на 9 мая, пишет Il Fatto Quotidiano.

Чиновники запросят документацию, касающуюся не только российского павильона, но также экспозиций Израиля и Ирана. Параллельно инспекторы изучают финансовую отчетность фонда — это может стать основанием для введения внешнего управления, сообщает La Mescolanza. Решение об этом может быть принято непосредственно перед открытием.

Инспекцию инициировал министр культуры Италии Алессандро Джули, который ранее уже заявил, что бойкотирует церемонию открытия в знак протеста против присутствия России. Еще в марте министерство затребовало у Биеннале всю переписку с российской стороной для проверки на соответствие санкционному режиму ЕС. Конфликт между Джули и президентом фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко привел к тому, что на фоне скандала Еврокомиссия объявила о намерении урезать финансирование выставки на €2 млн.

В конце апреля итальянская газета la Repubblica рассказала, что руководство Венецианской биеннале помогало российским организаторам обойти визовые ограничения и санкции при подготовке к открытию павильона. Из переписки, оказавшейся в распоряжении издания, следует, что Буттафуоко и гендиректор Андреа Дель Меркато лично содействовали приезду в Венецию российского куратора Петра Мусоева, а сам павильон по договоренности будет официально работать только с 5 по 8 мая — в остальное время посетители смогут видеть выставку только через экраны, обращенные наружу.

Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину будет представлена на 61-й Венецианской биеннале с проектом «Дерево укоренено в небе», участие в котором подтвердил спецпредставитель Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.