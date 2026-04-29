Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.69

EUR

87.59

OIL

97.22

Поддержите нас

386

 

 

 

 

 

Новости

Минкульт Италии отправил инспекторов на Венецианскую биеннале из-за возобновления работы российского павильона

The Insider
Фото: Getty Images

Инспекторы министерства культуры Италии 29 апреля приступили к проверке фонда Венецианской биеннале. Поводом стало решение о возобновлении работы российского павильона на выставке, открытие которой для широкой публики намечено на 9 мая, пишет Il Fatto Quotidiano.

Чиновники запросят документацию, касающуюся не только российского павильона, но также экспозиций Израиля и Ирана. Параллельно инспекторы изучают финансовую отчетность фонда — это может стать основанием для введения внешнего управления, сообщает La Mescolanza. Решение об этом может быть принято непосредственно перед открытием.

Инспекцию инициировал министр культуры Италии Алессандро Джули, который ранее уже заявил, что бойкотирует церемонию открытия в знак протеста против присутствия России. Еще в марте министерство затребовало у Биеннале всю переписку с российской стороной для проверки на соответствие санкционному режиму ЕС. Конфликт между Джули и президентом фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко привел к тому, что на фоне скандала Еврокомиссия объявила о намерении урезать финансирование выставки на €2 млн.

В конце апреля итальянская газета la Repubblica рассказала, что руководство Венецианской биеннале помогало российским организаторам обойти визовые ограничения и санкции при подготовке к открытию павильона. Из переписки, оказавшейся в распоряжении издания, следует, что Буттафуоко и гендиректор Андреа Дель Меркато лично содействовали приезду в Венецию российского куратора Петра Мусоева, а сам павильон по договоренности будет официально работать только с 5 по 8 мая — в остальное время посетители смогут видеть выставку только через экраны, обращенные наружу.

Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину будет представлена на 61-й Венецианской биеннале с проектом «Дерево укоренено в небе», участие в котором подтвердил спецпредставитель Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте