Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился создать из резервистов мобильные группы по борьбе с дронами

The Insider
Спутниковый инфракрасный снимок: дым поднимается над резервуарами для хранения нефти в российском порту Усть-Луга на Балтийском море, который неоднократно подвергался ударам со стороны Украины, 29 марта 2026 года. Vantor / REUTERS

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился сформировать мобильные огневые группы для защиты от украинских БПЛА заводов и объектов критической инфраструктуры. Об этом глава региона объявил в своем Telegram-канале. 

«В рамках решения принято, что всю материально-техническую часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении. Там же указано, что новые мобильные группы поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области.

К службе в таких группах планируется привлечь тех, кто имел опыт службы в армии или участия в войне в Украине. Им обещают трехлетний контракт, заключенный через местный военкомат "по схеме резервистов", «при этом максимальная служба на казарменном положении для защиты Ленинградского неба — от 2 до 6 месяцев, минимальный срок 2 месяца — до 6 месяцев по решению резервиста». Одновременно резервистов обещают устроить на работу в те организации, которые они будут защищать. 

Руководитель правозащитного проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин рассказал The Insider, что подобные обещания представляют собой обман: 

"Никаких спецконтрактов для резервистов нет. Заключить контракт с охраняемой организацией, предлагается, видимо, для того, чтобы убедить резервистов, что их не отправят на оккупированные территории и на фронт. По факту, конечно, куда захотят - туда и отправят. В период мобилизации все контракты бессрочные".

В конце марта — начале апреля удары пришлись по крупнейшим балтийским портам — Усть-Луге и Приморску. По данным Reuters, в результате атак порты на протяжении примерно двух недель не могли полноценно принимать и отгружать топливо, а экспорт нефти через Балтику резко сократился.

