ФСБ расширяет зону пограничного режима у портов Ленобласти после украинских атак

ФСБ предложила изменить границы акваторий, где действует пограничный режим, расширив его в районе портов Ленинградской области и добавив отдельные участки в Беринговом море. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в Финском заливе предлагается изменить линию, которая определяет участки, где режим не действует. В результате часть акватории у побережья Ленобласти перестанет быть исключением и попадет под пограничный режим. В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы для контроля за маломерными судами вблизи портовой инфраструктуры и критически важных объектов.

Также документ впервые включает отдельные участки в Беринговом море — в Анадырском лимане и заливе Корфа. Там пограничный режим предлагается применять сезонно, на период эксплуатации ледовых переправ, чтобы регулировать движение транспорта.

Пограничный режим позволяет силовым структурам ограничивать пребывание в определенных зонах, проверять документы и контролировать передвижение судов, в том числе маломерных.

Изменения предлагаются на фоне серии атак украинских беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру. В конце марта — начале апреля удары пришлись по крупнейшим балтийским портам — Усть-Луге и Приморску. По данным Reuters, в результате атак порты на протяжении примерно двух недель не могли полноценно принимать и отгружать топливо, а экспорт нефти через Балтику резко сократился.