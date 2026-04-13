ФСБ расширяет зону пограничного режима у портов Ленобласти после украинских атак

Порт Усть-Луга. Фото: Smart-lab

ФСБ предложила изменить границы акваторий, где действует пограничный режим, расширив его в районе портов Ленинградской области и добавив отдельные участки в Беринговом море. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в Финском заливе предлагается изменить линию, которая определяет участки, где режим не действует. В результате часть акватории у побережья Ленобласти перестанет быть исключением и попадет под пограничный режим. В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы для контроля за маломерными судами вблизи портовой инфраструктуры и критически важных объектов.

Также документ впервые включает отдельные участки в Беринговом море — в Анадырском лимане и заливе Корфа. Там пограничный режим предлагается применять сезонно, на период эксплуатации ледовых переправ, чтобы регулировать движение транспорта.

Пограничный режим позволяет силовым структурам ограничивать пребывание в определенных зонах, проверять документы и контролировать передвижение судов, в том числе маломерных.

Изменения предлагаются на фоне серии атак украинских беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру. В конце марта — начале апреля удары пришлись по крупнейшим балтийским портам — Усть-Луге и Приморску. По данным Reuters, в результате атак порты на протяжении примерно двух недель не могли полноценно принимать и отгружать топливо, а экспорт нефти через Балтику резко сократился.

Спутниковый инфракрасный снимок: дым поднимается над резервуарами для хранения нефти в российском порту Усть-Луга на Балтийском море, который неоднократно подвергался ударам со стороны Украины, 29 марта 2026 года

Vantor / REUTERS

Источники агентства также оценивали, что удары вывели из строя около 20% российских нефтяных экспортных мощностей — это примерно 1 млн баррелей в сутки. Сообщалось о пожарах на терминалах и повреждении резервуаров, а также о перебоях в работе трубопроводной системы.

Бывший директор ФСБ, в ныне помощник Путина и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя атаки, заявил, что маршруты беспилотников к Ленинградской области превышают 1400 км и требуют «как минимум согласия» стран, над территорией которых они проходят. Страны Балтии эти обвинения отвергали.

На этом фоне предлагаемые изменения фактически расширяют зону контроля в прибрежной акватории у ключевых экспортных портов, где наиболее уязвимы подходы со стороны маломерных судов.

Ранее контроль за деятельностью в морских портах уже усиливался. В июле 2025 года Путин подписал указ, по которому суда, прибывающие из иностранных портов, могут заходить в российские только с разрешения ФСБ. Решение о заходе принимает капитан порта по согласованию со службой. Тогда власти фактически закрепили практику, при которой ФСБ получает прямой контроль над допуском судов в ключевые порты, включая Усть-Лугу, Приморск и Санкт-Петербург.

