США, вероятно, отложат поставки оружия в европейские страны из-за войны с Ираном — Reuters

Американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что Штаты, вероятно, отложат поставки по некоторым контрактам на вооружение. Причиной этому послужила война с Ираном, которая истощает запасы США. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Задержки поставок, как уточняет агентство, могут, например, затронуть страны Балтии или Скандинавии.

Часть этого оружия была закуплена европейскими странами по программе военных продаж США за границу (Foreign Military Sales): деньги за них уже заплатили, но поставки еще не начались. По этой программе иностранные государства закупают оружие американского производства при поддержке — в том числе логистической — правительства Штатов.

Неясно, каких типов вооружения коснутся эти задержки. Источники Reuters лишь уточняют, что среди них могут быть различные виды боеприпасов, в том числе те, которые могут использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях.

Европейские чиновники считают, что такая ситуация может поставить их в затруднительное положение. Нынешний президент США Дональд Трамп ранее последовательно оказывал давление на европейских союзников по НАТО, чтобы те увеличили закупки американской военной техники (в том числе через программу FMS), стремясь переложить на них ответственность за оборону Европы. На фоне угрозы срыва сроков поставок европейские чиновники обращают свое внимание на местное производство.

С начала совместной с Израилем операции против Ирана американские чиновники неоднократно критиковали лидеров европейских стран, которые отказывались поддержать США в войне.

Примеров тому несколько. Так, в начале марта стало известно, что свои базы для ударов по Ирану Штатам запретила использовать Испания, на что Дональд Трамп пригрозил ей разрывом торговых отношений. В конце месяца президент США в своих соцсетях обвинил Францию, которая якобы запретила пролет над своей территорией самолетам с военными поставками для Израиля. Тогда же стало известно, что Италия отказала американским военным самолетам, участвующим в войне на Ближнем Востоке, в посадке на Сицилии.