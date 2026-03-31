Италия отказала американским военным самолетам, участвующим в войне на Ближнем Востоке, в посадке на Сицилии — СМИ

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Министерство обороны Италии отказало американским военным самолетам, участвующим в операции США на Ближнем Востоке, в использовании авиабазы Сигонелла на Сицилии. Об этом со ссылкой на источники сообщают местная газета Corriere della Sera и агентство Reuters

По данным изданий, инцидент произошел еще на прошлой неделе — предположительно, 27 марта. Посадку на итальянской авиабазе планировали несколько американских бомбардировщиков: их маршрут предусматривал последующий вылет с Сицилии на Ближний Восток, где США проводят совместную с Израилем операцию против Ирана. 

Как утверждает Corriere della Sera, при этом никто из американских военных предварительно не консультировался с итальянским военным руководством. О планах посадки сообщили, когда самолеты уже находились в воздухе. После консультаций с главой Минобороны начальник Генштаба Италии Лучано Портолано лично сообщил американскому командованию о запрете на посадку. 

Причиной отказа газета называет именно отсутствие предварительных консультаций. Этого требуют договоры, регулирующие использование Штатами военных объектов в стране.

В своем Twitter министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг сообщения, о том, что Италия насовсем запретила Штатам использование своих баз. 

«Некоторые пытаются преподнести это так, что Италия приняла решение приостановить использование своих баз американскими войсками. Это неправда: базы действуют, используются, и ничего не изменилось. <...> Хочу еще раз подчеркнуть, что в отношениях с США нет ни охлаждения, ни напряженности, потому что они так же хорошо, как и мы, знают правила, регулирующие их присутствие в Италии с 1954 года», — написал он. 

Власти США пока не комментировали эти сообщения. Ранее, однако, американские чиновники неоднократно критиковали лидеров европейских стран, которые отказывались поддержать США в войне против Ирана. 

В начале марта стало известно, что свои базы для ударов по Ирану Штатам запретила использовать Испания. В ответ на это Дональд Трамп пригрозил ей разрывом торговых отношений. 30 марта газета El Pais сообщила, что Испания и вовсе закрыла небо для самолетов, участвующих в операции «Эпическая ярость». 31 марта президент США также обвинил в своих соцсетях Францию, которая якобы запретила пролет над своей территорией самолетам с военными поставками для Израиля. 

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию Al Jazeera накануне назвал поведение стран ЕС и союзников США по НАТО «разочаровывающим». Он заявил, что Вашингтон пересмотрит отношения с ними после завершения операции против Ирана. 

