El Pais: Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в операции против Ирана

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает El Pais со ссылкой на источники.

По данным издания, Мадрид запретил использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера для самолетов, задействованных в атаках, включая истребители и воздушные танкеры. Кроме того, Испания не разрешает пролетать через свое воздушное пространство американским самолетам, размещенным в третьих странах, таких как Великобритания и Франция. Исключения возможны только в чрезвычайных ситуациях.

При этом другие обязательства Испании перед США продолжают выполняться. В частности, страна участвует в обеспечении около 80 тысяч американских военных, размещенных в Европе. Также испанские службы аэронавигации помогают полетам американских бомбардировщиков, вылетающих из США и наносящих удары по Ирану, хотя сами самолеты не входят в испанское воздушное пространство.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что страна не будет поддерживать военную операцию, которая, по его мнению, выходит за рамки международного права. При этом он подчеркнул, что Мадрид выступает против иранского режима.

По словам Санчеса, конфликт на Ближнем Востоке обходится Испании примерно в €100 млрд в месяц. Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил прекратить торговлю с Испанией.