Испания запретила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Испания не разрешит Соединённым Штатам использовать военные базы Рота и Морон для операций против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, базы, которые находятся в совместном управлении США и Испании, но остаются под испанским суверенитетом, не будут задействованы в военной операции.

«Испанские базы не используются для этой операции и не будут использоваться ни для чего, что не предусмотрено соглашением с Соединёнными Штатами или не соответствует Уставу ООН», — сказал Альбарес.

По данным Reuters, после начала ударов США и Израиля по Ирану с баз на юге Испании вылетели 15 американских самолетов. Как следует из данных сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, не менее семи из них приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии. Речь, в частности, идет о самолетах-заправщиках Boeing KC-135 Stratotanker, которые, по словам министра обороны Маргариты Роблес, размещены в Испании на постоянной основе.

Согласно информации FlightRadar24, девять заправщиков вылетели с базы Морон и направились в Германию. Еще два самолета покинули базу Рота и взяли курс на юг Франции, маршруты четырех других рейсов не отображались.

Ранее Великобритания также не сразу согласилась предоставить свои базы для операции, однако 1 марта премьер-министр Кир Стармер одобрил их использование, сославшись на «коллективную самооборону». За первоначальную задержку его раскритиковал президент США Дональд Трамп.

Испания осудила удары США и Израиля по территории Ирана. Позиция правительства во главе с премьер-министром Педро Санчесом выделяется на фоне ряда других стран региона и может осложнить отношения Мадрида с Вашингтоном.

