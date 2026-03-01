WP: Удар по Ирану был нанесен по просьбе Израиля и Саудовской Аравии, которая публично выступала против него

Масштабную атаку на Иран, в ходе которой был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Дональд Трамп предпринял в том числе под влиянием негласного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. Об этом The Washington Post сообщили четыре источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, наследный принц Мухаммед бин Салман в течение прошедшего месяца неоднократно звонил Трампу и убеждал его нанести удар по Ирану, предупреждая, что в противном случае Тегеран только усилится. Это происходило несмотря на то, что публично Эр-Рияд выступал за дипломатическое урегулирование. Более того, незадолго до атаки Саудовская Аравия заявила, что не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для ударов по Ирану. Тем не менее после начала операции именно Саудовская Аравия стала одной из целей иранского ответного удара, после чего выпустила заявление с осуждением действий Тегерана.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, открыто давил на Вашингтон с требованием ударить по стране, которую считает экзистенциальной угрозой для Израиля. По данным издания, Трамп в итоге отдал приказ о массированной авиационной операции против военных объектов и руководства Ирана. В первый же час атаки был убит Хаменеи, а также ряд других высокопоставленных иранских чиновников.

Решение об ударе последовало за провалом переговоров: спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели в Женеве третий раунд переговоров с иранскими представителями, однако, по словам высокопоставленного чиновника американской администрации, убедились, что Тегеран стремится сохранить возможности по обогащению урана для создания ядерной бомбы. Уже на следующий день Трамп публично заявил, что недоволен позицией иранской стороны на переговорах. Сам Трамп объяснил удар накопившимися за десятилетия претензиями к Ирану, вспомнив в том числе захват американских заложников в 1979 году и гибель 241 военнослужащего США в результате теракта «Хезболлы» в Бейруте в 1983 году.

При этом американские спецслужбы, по данным издания, оценивали иранскую угрозу как не представляющую непосредственной опасности для США в ближайшее десятилетие. Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер, входящий в так называемую «восьмерку» конгрессменов, получивших секретный брифинг перед атакой, сказал, что не увидел угрозы, которая оправдывала бы военную операцию. По словам одного из осведомленных источников, на брифинге госсекретарь Марко Рубио дал понять законодателям, что ключевым аргументом в пользу именно такого выбора момента стало намерение Израиля атаковать в любом случае — вопрос состоял лишь в том, будут ли США действовать совместно с ним или вступят в войну позже, после иранских ударов по американским объектам в регионе.

