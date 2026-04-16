Власти Саратова решили не открывать часть детских лагерей после атак украинских БПЛА

Власти Саратова отказались этим летом открывать детские лагеря в Кумысной поляне — природном парке, примыкающем к Саратову с запада. Это сделано для того, чтобы «исключить любые риски, связанные с объективной угрозой безопасности», написал накануне в своем Telegram-канале мэр города Игорь Молчанов. Конкретизировать причину решения он не стал.

Как обратило внимание издание «НеМосква», родители, вожатые и педагоги создали петицию на сайте Change.org с требованием обосновать данное решение и обеспечить детей местами для летнего отдыха, однако сейчас она уже недоступна. По данным сервиса «2Гис», в прошлые годы в Кумысной поляне работали больше 10 детских лагерей.

Саратовская область регулярно подвергается налетам украинских беспилотников, в начале марта дроны успешно атаковали НПЗ в Заводском районе Саратова, в результате пострадали и жилые дома. В конце февраля в регионе объявляли и ракетную опасность.