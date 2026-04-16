Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

76.09

EUR

89.41

Поддержите нас

107

 

 

 

 

 

Новости

Власти Саратова решили не открывать часть детских лагерей после атак украинских БПЛА

The Insider
Иллюстрация к материалу

Власти Саратова отказались этим летом открывать детские лагеря в Кумысной поляне — природном парке, примыкающем к Саратову с запада. Это сделано для того, чтобы «исключить любые риски, связанные с объективной угрозой безопасности», написал накануне в своем Telegram-канале мэр города Игорь Молчанов. Конкретизировать причину решения он не стал. 

Как обратило внимание издание «НеМосква», родители, вожатые и педагоги создали петицию на сайте Change.org с требованием обосновать данное решение и обеспечить детей местами для летнего отдыха, однако сейчас она уже недоступна. По данным сервиса «2Гис», в прошлые годы в Кумысной поляне работали больше 10 детских лагерей. 

Саратовская область регулярно подвергается налетам украинских беспилотников, в начале марта дроны успешно атаковали НПЗ в Заводском районе Саратова, в результате пострадали и жилые дома. В конце февраля в регионе объявляли и ракетную опасность. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте