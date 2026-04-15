Развернувшийся у Ормузского пролива супертанкер со второй попытки вошел в Персидский залив

Танкер Agios Fanourios I

Танкер Agios Fanourios I

Супертанкер Agios Fanourios I (IMO: 9759824), ранее развернувшийся у входа в Ормузский пролив, со второй попытки прошел через него и вошел в Персидский залив. Об этом сообщает платформа отслеживания судоходства MarineTraffic. По данным сервиса, это первый танкер такого класса, прошедший пролив в западном направлении после объявления США блокады.

Судно под флагом Мальты относится к классу VLCC — крупнейших нефтяных танкеров. По данным сервиса, после почти двух суток ожидания в Оманском заливе танкер возобновил движение вечером 14 апреля и в ночь на 15 апреля пересек пролив. Сейчас он направляется в иракский порт Басра, куда должен прибыть 16 апреля.

Ранее Reuters сообщало, что 12 апреля Agios Fanourios I попытался войти в Персидский залив, однако развернулся у иранского острова Ларак после срыва переговоров между США и Ираном. После этого судно оставалось на якоре у входа в пролив.

США объявили о морской блокаде иранских портов, уточнив, что она не распространяется на транзит судов, следующих в другие страны региона.

Ранее Reuters сообщало, что после объявления блокады через пролив уже проходили отдельные суда, включая танкеры, однако речь шла преимущественно о менее крупных судах или перевозках, не подпадающих под ограничения. В этом контексте Agios Fanourios I стал первым крупным нефтяным танкером, прошедшим через пролив после вступления блокады в силу.

