С начала блокады США Ормузского пролива через него прошли как минимум восемь судов, включая три связанных с Ираном танкера

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Блокада США Ормузского пролива практически не повлияла на трафик в его водах. Во вторник, 14 апреля, через него прошли как минимум восемь судов, включая три связанных с Ираном танкера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судоходства. 

Ранее центральное командование США заявило, что в течение первых 24 часов ни одно судно не прошло через блокаду США и шесть торговых судов подчинились указаниям американских сил развернуться и вернуться в иранский порт. 

Как отмечает Reuters, три связанных с Ираном судна, которые прошли через пролив, не направлялись в иранские порты и не подпадали под действие блокады. 

Среди них — нефтяной/химический танкер среднего класса Peace Gulf (IMO: 9304588) под флагом Панамы, который направляется в порт Хамрия в ОАЭ. Танкер под санкциями США Murlikishan (IMO: 9269403) под флагом Мадагаскара, который направляется в Ирак, где 16 апреля должен загрузить мазут. Ранее это судно перевозило российскую и иранскую нефть, пишет Reuters. И еще один танкер под санкциями США — принадлежащий китайской компании Rich Starry (IMO: 9773301). 

Оставшиеся пять прошедших через пролив судов — это два химических и газовых танкера, два сухогруза и грузовое судно Ocean Energy (IMO: 9350111), пришвартовавшееся в иранском порту Бендер-Аббас, пишет Reuters. 

В служебной записке американских военных для моряков, которую изучило Reuters, говорится, что гуманитарные поставки будут освобождены от блокады.

Ормузский пролив перекрыт Ираном с начала марта, когда Израиль и США начали совместную операцию против него. В понедельник вечером, 14 апреля, американские военные объявили о начале морской блокады Ирана. Штаты заявили, что будут перехватывать суда, если они выходили или заходили в иранские порты.

