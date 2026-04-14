Меликов не уверен, что попадет в список кандидатов на пост главы Дагестана. Заявление прозвучало на фоне слухов о преемнике из ФСБ

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что не знает, будет ли выдвинут на новый срок в 2026 году. По его словам, президент представит парламенту Дагестана трех кандидатов, из которых депутаты выберут главу региона.

Меликов отметил, что если окажется в числе кандидатов, продолжит работу, а если нет — воспримет уход с должности «как должное». Он подчеркнул, что решение может быть принято в любой момент.

Глава региона добавил, что считает себя «солдатом верховного главнокомандующего» и готов работать там, где ему поручат. При этом он призвал не связывать его поездки в Москву со слухами о возможной отставке.

Рамазанов вместо Меликова

На прошлой неделе The Insider писал, что Меликов вскоре может уйти в отставку, об этом сообщают источники. По их данным, основным кандидатом на пост главы региона рассматривается заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов.

Как выяснил The Insider, Рамазанов ранее работал в управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ, которое занимается контрразведывательным обеспечением финансовой системы. До недавнего времени он оставался непубличной фигурой: его биография практически отсутствовала в открытых источниках, а в СМИ он почти не упоминался.

В апреле Рамазанов участвовал в совещании у президента Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в Дагестане. После этого Путин предложил ему вернуться в регион для работы.

Дело против Сергея Милейко

Меликов ранее занимал пост первого заместителя директора Росгвардии и работал вместе с Сергеем Милейко, который курировал тыловое обеспечение ведомства. Оба ушли в отставку в 2019 году.

В 2020 году «Открытые медиа» опубликовали расследование, в котором утверждалось, что у Меликова есть квартира на Новом Арбате стоимостью более 140 млн рублей. Тогда же появились обвинения и в адрес Милейко, однако не со стороны журналистов, а от силовиков: в октябре 2020 года против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017–2019 годах при закупках обмундирования для Росгвардии контракты заключались по завышенным ценам. Способствовали этому бывший первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов и замдиректора по тыловым вопросам Сергей Милейко, писал сайт Pravo.ru. В июле 2021 года суд приговорил Милейко к шести годам колонии общего режима.

Критика Золотова

Против Меликова уголовное дело не возбуждалось. Однако в 2025 году в сети появилось видео, на котором глава Росгвардии Виктор Золотов якобы выражает недовольство Меликовым за недостаточную поддержку подразделений ведомства во время войны. Ролик не публиковался в официальных источниках, однако эксперты не обнаружили в нем признаков дипфейка. Сам Меликов назвал видео фейком и заявил, что оно было распространено «недругами» с целью дестабилизации ситуации.

Как установили эксперты проекта Vox Harbor, первоисточником ролика стал Telegram-канал Kremlin Russia, который впоследствии удалил публикацию.

Сложности с Кадыровым

Напряженные отношения у Меликова не только с Золотовым. В 2024 году глава Дагестана пообещал поддержку сенатору от этой республики Сулейману Керимову, которому ранее пригрозил кровной местью глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также незадолго до этого произошел инцидент на КПП «Герзельский мост» (граница Дагестана с Чечней), где дагестанские силовики задержали начальника ГУ МЧС по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Его выволокли из внедорожника и положили лицом на асфальт после того, как тот оказал сопротивление.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев говорил, что Алихан Цакаев находился в состоянии алкогольного опьянения. Рамзан Кадыров назвал произошедшее постыдной провокацией и, обращаясь к руководству Дагестана, призвал «гнать с треском» силовиков, причастных к задержанию. Глава Чечни утверждал, что если бы у Алихана Цакаева при себе были служебные документы, сотрудники поста «побоялись бы даже посмотреть в его сторону».

Меликов в ответ заявил, что, хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских правоохранительных органов, он не может допустить, чтобы эта ситуация каким-либо образом бросила тень на сотрудников МВД республики. Он также выразил надежду, что Рамзан Кадыров не имел в виду дагестанских полицейских, говоря о «постыдной провокации», подчеркнув, что они по праву заслужили звание блюстителей порядка.