Отправленный лично Путиным в Дагестан малоизвестный чиновник из аппарата полпреда оказался бывшим сотрудником Четвертой службы ФСБ

«Свой человек»

Любопытна еще одна связь, которая объединяет Рамазанова одновременно и с регионами Северного Кавказа, и со спецслужбами. В период с конца 2014 по начало 2017 года он неоднократно летал одними рейсами с Айдамиром Валиевым — ныне помощником полпреда президента в СКФО. Это были рейсы из Москвы в Узбекистан, Таджикистан и Китай.

В эти годы Валиев проходил службу в ФСБ, о чем открыто говорится на его странице на сайте аппарата полпреда, где он служил вплоть до 2018-го. В подчинение к полпреду он пришел в 2020-м, а на свою текущую должность — в 2022 году. Должность полпреда в СКФО сейчас занимает бывший генпрокурор Юрий Чайка. В 2024 году близкий к силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» называл Айдамира Валиева «ключевым звеном в коррупционных схемах семьи Чайки» и едва ли не «серым кардиналом» региона.

О коррупционных схемах Чайки, когда тот занимал еще должность главы Генпрокуратуры (2006–2020), и нажитом таким образом имуществе подробно писали расследователи из команды Навального. ФБК тогда писал, что Юрий Чайка, по сути, оказывал покровительство бизнесу своих сыновей Артема и Игоря, будучи госслужащим. Назначение Валиева в аппарат полпреда Чайки было организовано именно для поддержания коррупционных схем и лоббирования коммерческих интересов его семьи, утверждал «ВЧК-ОГПУ».

Рамазанова в пресс-релизах администрации главы Дагестана уже тоже называют заместителем полпреда на Северном Кавказе. Формально о его «переезде» с этой должности на Дальнем Востоке на Северный Кавказ, однако, не было объявлено.

Дагестанские Telegram-каналы сразу обратили внимание на «таинственного Магомеда Рамазанова». Местное издание «Черновик», например, называет его сыном ветерана КГБ и бывшего сотрудника полпредства президента в ЮФО Исрафила Магомедова.

«Судя по отсутствию хотя бы примерной биографии в открытых источниках, Магомед Рамазанов пошел по стопам своего отца:

— учеба в махачкалинской школе № 13,

— учеба в лицее ДГУ (где познакомился со своей будущей супругой),

— учеба в Академии ФСБ,

— служба в органах ФСБ (некоторые источники утверждают, что за плечами опыт работы в отделе „К“). <...>

Пока всё. Полагаем, что в ближайшие полгода-год будет больше подробностей», — пишут авторы.

По словам источника The Insider в администрации региона, Рамазанов действительно «из потомственных»:

«Отец тоже был КГБ-шником. И, как уверены мои собеседники, Путин, назвав его курирующим по Дагестану, фактически обозначил его преемником [нынешнего главы региона Сергея] Меликова».

В некоторых комментариях в соцсетях Рамазанова и правда называют «будущим главой Республики Дагестан» и отмечают, что, в отличие от некоторых чиновников из Москвы, он «свой», поскольку тоже родом из Дагестана. Нынешнему губернатору Меликову — бывшему первому замглавы Росгвардии — на фоне наводнений в регионе СМИ прочат (1, 2) отставку.