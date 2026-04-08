Отправленный лично Путиным в Дагестан малоизвестный чиновник из аппарата полпреда оказался бывшим сотрудником Четвертой службы ФСБ

Владимир Путин на прошедшем во вторник вечером совещании по ситуации с паводками в Дагестане отправил контролировать восстановление региона замполпреда в ДВФО — малоизвестного чиновника Рамазанова Магомеда Исрафиловича. Выбор на него пал из-за его происхождения: Рамазанов — уроженец Дагестана, однако кроме этого о его личности ничего неизвестно. The Insider установил, что на самом деле он бывший сотрудник Управления «К» Четвертой службы ФСБ.
Из Дагестана на Дальний Восток и обратно
О назначении Рамазанова в регион Путин объявил уже под конец совещания. Он попросил его «перебраться в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на малой родине». «Ваши знания обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы», — сказал он.
До этого апреля Рамазанов не появлялся в СМИ — The Insider не обнаружил публикаций с его именем, а на сайте полпреда в ДВФО (эту должность занимает Юрий Трутнев) на его страничке даже нет фотографии.
Рамазанов действительно уроженец Дагестана, где родился 12 июня 1984 года. Адресом его регистрации некоторое время в нулевых была указана Махачкала — вероятно, именно в 2000-х он переехал из региона в Москву.
Должность при полномочном представителе президента Рамазанов получил совсем недавно, выяснила редакция. Еще до января этого года он числился трудоустроенным в администрации губернатора Камчатского края в должности советника главы региона по состоянию на ноябрь 2025-го.
Отсутствие медийности — публичных фотографий, соцсетей и т. п. — в случае Рамазанова объясняется спецслужбистским прошлым.
Управление «К»
Как установил The Insider, Рамазанов — бывший сотрудник ФСБ, а именно управления «К». В утечках телефонных номеров видно, что его номер записывали как «Нач Направ Упр К Рамазанов Магомед Исрафилович». Речь, вероятно, шла об Управлении «К» службы безопасности: Магомед Рамазанов занимал руководящую должность в одном из ее отделений.
Управление «К» расшифровывается как Управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы. Оно относится к Службе экономической безопасности (Четвертой службе) ФСБ. К задачам Управления «К», в частности, относятся обеспечение стабильности финансовой системы (например, банковской), а также пресечение попыток вмешательства в эту систему извне. Как отмечал Центр «Досье», управление «К» — одно из наиболее часто упоминаемых в журналистских расследованиях об обналичивании и отмывании средств.
На связь со спецслужбой указывают и некоторые адреса. В утечках сервиса «Гемотест» за 2022 год одним из его адресов числится подмосковное Голицыно, Петровское шоссе, 48. По этому адресу расположен ФГКУ «Главный клинический военный госпиталь» ФСБ, где проходят лечение и реабилитацию сотрудники ведомства.
Полковником ФСБ Рамазанова называет и местный Telegram-канал «Новое дело». Местные паблики также публикуют (1, 2) фото Рамазанова, уже приехавшего инспектировать работы в поселке Мамедкале, в компании местных чиновников. О его визите, например, отчиталась администрация Дербентского района. На фото ниже он находится посередине.
«Свой человек»
Любопытна еще одна связь, которая объединяет Рамазанова одновременно и с регионами Северного Кавказа, и со спецслужбами. В период с конца 2014 по начало 2017 года он неоднократно летал одними рейсами с Айдамиром Валиевым — ныне помощником полпреда президента в СКФО. Это были рейсы из Москвы в Узбекистан, Таджикистан и Китай.
В эти годы Валиев проходил службу в ФСБ, о чем открыто говорится на его странице на сайте аппарата полпреда, где он служил вплоть до 2018-го. В подчинение к полпреду он пришел в 2020-м, а на свою текущую должность — в 2022 году. Должность полпреда в СКФО сейчас занимает бывший генпрокурор Юрий Чайка. В 2024 году близкий к силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» называл Айдамира Валиева «ключевым звеном в коррупционных схемах семьи Чайки» и едва ли не «серым кардиналом» региона.
О коррупционных схемах Чайки, когда тот занимал еще должность главы Генпрокуратуры (2006–2020), и нажитом таким образом имуществе подробно писали расследователи из команды Навального. ФБК тогда писал, что Юрий Чайка, по сути, оказывал покровительство бизнесу своих сыновей Артема и Игоря, будучи госслужащим. Назначение Валиева в аппарат полпреда Чайки было организовано именно для поддержания коррупционных схем и лоббирования коммерческих интересов его семьи, утверждал «ВЧК-ОГПУ».
Рамазанова в пресс-релизах администрации главы Дагестана уже тоже называют заместителем полпреда на Северном Кавказе. Формально о его «переезде» с этой должности на Дальнем Востоке на Северный Кавказ, однако, не было объявлено.
Дагестанские Telegram-каналы сразу обратили внимание на «таинственного Магомеда Рамазанова». Местное издание «Черновик», например, называет его сыном ветерана КГБ и бывшего сотрудника полпредства президента в ЮФО Исрафила Магомедова.
«Судя по отсутствию хотя бы примерной биографии в открытых источниках, Магомед Рамазанов пошел по стопам своего отца:
— учеба в махачкалинской школе № 13,
— учеба в лицее ДГУ (где познакомился со своей будущей супругой),
— учеба в Академии ФСБ,
— служба в органах ФСБ (некоторые источники утверждают, что за плечами опыт работы в отделе „К“). <...>
Пока всё. Полагаем, что в ближайшие полгода-год будет больше подробностей», — пишут авторы.
По словам источника The Insider в администрации региона, Рамазанов действительно «из потомственных»:
«Отец тоже был КГБ-шником. И, как уверены мои собеседники, Путин, назвав его курирующим по Дагестану, фактически обозначил его преемником [нынешнего главы региона Сергея] Меликова».
В некоторых комментариях в соцсетях Рамазанова и правда называют «будущим главой Республики Дагестан» и отмечают, что, в отличие от некоторых чиновников из Москвы, он «свой», поскольку тоже родом из Дагестана. Нынешнему губернатору Меликову — бывшему первому замглавы Росгвардии — на фоне наводнений в регионе СМИ прочат (1, 2) отставку.
Дагестан оказался одним из самых пострадавших от весенних наводнений регионов России. Ситуация в республике усугубилась после проливных дождей в конце марта, на этой неделе в Дагестане власти ввели режим ЧС регионального характера. Из-за ливней оказалось переполнено Геджухское водохранилище — его дамба разрушилась, в зоне наводнения оказались несколько населенных пунктов (включая поселок Мамедкала, который ездил инспектировать Рамазанов).
По последним данным местных властей, в результате наводнения в регионе пострадали более 6 тысяч человек. В столице региона Махачкале из-за подмыва грунта частично обрушились несколько домов (1, 2). Известно как минимум о шести погибших.