В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, обрушился мост, продолжается эвакуация жителей

В Дербентском районе Дагестана произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, переполненного из-за обильных осадков. Об этом сообщило МЧС России. В зоне наводнения продолжается эвакуация жителей.
По данным ведомства, из-за ливней водохранилище оказалось переполнено, что привело к разрушению защитного сооружения. На место направлены дополнительные силы МЧС, в том числе аэромобильная группировка — 40 человек и пять единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.
В поселке Мамедкала затоплены 28 домов, эвакуированы около 100 человек. Поселок Мамедкала расположен ниже по течению от Геджухского водохранилища, поэтому именно он оказался в зоне наводнения после его переполнения и прорыва дамбы.
В микрорайоне Михайловка фиксируется затопление улиц. Ранее сообщалось, что всего из района планируют вывезти более 4 тысяч человек.
На фоне подъема уровня воды обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ» в районе Мамедкалы. Движение по участку закрыто в обоих направлениях. По данным региональной ГАИ, причиной стали наводнение и размыв конструкции.
По информации ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в зоне наводнения оказались около 30 домов. Также есть сообщения о людях, которых могло смыть потоком воды, — их пытаются найти спасатели.
По данным прокуратуры Дагестана, в районе затопленного участка федеральной трассы вблизи села Геджух потоком воды унесло несколько автомобилей. На месте продолжают работать экстренные службы.
Прорыв дамбы произошел на фоне продолжающихся ливней и наводнений в регионе. Ранее власти предупреждали о переполнении водохранилища и угрозе затопления нескольких населенных пунктов.