В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, обрушился мост, продолжается эвакуация жителей

По данным ведомства, из-за ливней водохранилище оказалось переполнено, что привело к разрушению защитного сооружения. На место направлены дополнительные силы МЧС, в том числе аэромобильная группировка — 40 человек и пять единиц техники. Развернуты пункты временного размещения.

В поселке Мамедкала затоплены 28 домов, эвакуированы около 100 человек. Поселок Мамедкала расположен ниже по течению от Геджухского водохранилища, поэтому именно он оказался в зоне наводнения после его переполнения и прорыва дамбы.

В микрорайоне Михайловка фиксируется затопление улиц. Ранее сообщалось, что всего из района планируют вывезти более 4 тысяч человек.

На фоне подъема уровня воды обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ» в районе Мамедкалы. Движение по участку закрыто в обоих направлениях. По данным региональной ГАИ, причиной стали наводнение и размыв конструкции.