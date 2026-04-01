Новости

На Северном Кавказе пятый день устраняют последствия наводнения: в Дагестане и Чечне остаются затопленными 872 жилых дома

На Северном Кавказе уже пятый день продолжается наводнение, начавшееся вечером 28 марта после проливных дождей и шквалистого ветра. В Дагестане, по данным МЧС, остаются затопленными 822 жилых дома, а в Чечне — 50 жилых домов. 

Как пишут региональные СМИ, наводнение стало самым сильным за последние 107 лет: в отдельных районах за несколько часов выпало около 50 мм осадков, с которыми не справились малые русла, балки и городские коллекторы.

В Дагестане на 1 апреля затопленными остаются пять муниципальных образований, семь населенных пунктов, 822 жилых дома, 1221 приусадебный участок и 58 участков автодорог. 

В нескольких районах введен режим ЧС, в ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электричеством, водой и газом. В республике продолжаются работы по восстановлению энерго- и газоснабжения.

В разговоре с «Коммерсантом» местные жители пожаловались на проблемы с инфраструктурой, которые усилили последствия наводнения. По их словам, в ряде районов ливневая канализация отсутствует или не справляется с нагрузкой. Также собеседники издания рассказали, что устранение последствий наводнения идет неравномерно и не оперативно.

В Чечне по данным комиссии по чрезвычайным ситуациям за первые два дня были затоплены 1817 домов и придомовых территорий в 18 населенных пунктах, размыто 28 дорог, повреждены 17 мостов, пять газопроводов и шесть трансформаторов, частично разрушена дамба. 

По состоянию на 1 апреля в республике остаются затопленными 50 домов и 10 приусадебных участков в одном населенном пункте. В республике  введен режим ЧС. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал предоставить нуждающимся участки и дома в безопасных районах.

В разговоре с «Кавказ. Реалии» жители Чечни пожаловались на запоздалую реакцию служб: по их словам, последствия наводнения долго не устранялись, люди оказывались отрезанными от городов, а эвакуация осложнялась нехваткой техники — в некоторых случаях использовали автозаки и военные грузовики. 

Вместе с тем опрошенные изданием эксперты связывают масштаб разрушений не только с ливнями, но и с системными проблемами застройки и планирования. 

