В Чечне из-за ливней ввели режим ЧС: затоплены более 1,8 тысячи домов, сотни людей эвакуированы

Фото: NIYSO

В Чечне из-за сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщили власти республики. По данным, которые привел вице-премьер Чечни Ахмед Дудаев, затоплены 1817 домов и придворовых территорий в 18 населенных пунктах, эвакуированы не менее 500 человек.

По его словам, непогода привела к масштабным разрушениям инфраструктуры: размыто около 30 дорог, повреждены 17 мостов, пять газопроводов, шесть трансформаторов и одна дамба. Частично повреждены 48 жилых домов. Пострадавших, как утверждают власти, нет.

В связи с ситуацией в республике власти провели экстренное совещание, которое по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова вел председатель правительства региона Магомед Даудов. Сам Кадыров, судя по видео и публикациям, на нем не присутствовал.

Отдельные районы остаются без электричества. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Чеченэнерго», перебои с электроснабжением зафиксированы в Грозном, Шали, а также в Надтеречном и Ножай-Юртовском районах. В компании заявили, что к восстановительным работам привлечены 27 аварийных бригад, подготовлены резервные источники питания для социально значимых объектов.

Власти также сообщают о повреждении мостов и дорог. 18-летний сын Рамзана Кадырова Адам, занимающий посты помощника главы Чечни и секретаря Совбеза республики, выезжал в Аргун, где инспектировал поврежденный мост и поручил ускорить восстановительные работы.

Штормовое предупреждение в регионе сохраняется, экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

