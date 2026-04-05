Наводнения в Дагестане: рухнул жилой дом, погибла женщина, эвакуируют тысячи людей

В Махачкале на фоне обильных осадков и наводнений обрушился трехэтажный жилой дом на улице Айвазовского. По данным властей, причиной стал подмыв грунта. Жильцов эвакуировали, пострадавших, по официальной информации, нет.
Дом примыкал к шестиэтажному зданию. После обрушения территорию оцепили, на месте работают спасатели. Жителей расселяют в пунктах временного размещения, им разрешат вернуться в квартиры в сопровождении специалистов, чтобы забрать документы и необходимые вещи. Здание обследует комиссия, которая должна решить его дальнейшую судьбу.
В селе Кирки Кайтагского района сошел оползень, в результате которого полностью разрушен один жилой дом и частично повреждены еще два. По данным МЧС, под завалами разрушенного дома обнаружено тело погибшей женщины. Кроме того, существует угроза еще как минимум для пяти домов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Из-за непогоды в республике фиксируются масштабные наводнения и разрушения инфраструктуры. В Махачкале ограничено электроснабжение после затопления подстанции «Приморская». В ряде районов повреждены линии электропередачи, без света остаются отдельные населенные пункты.
В Дербентском районе проводится эвакуация из-за угрозы наводнения после переполнения Геджухского водохранилища. По данным МЧС, вывезти планируют более 4 тысяч человек. В ряде населенных пунктов также зафиксированы оползни, переливы рек, повреждения дорог и перебои с транспортным сообщением.
Ликвидация последствий продолжается: задействованы десятки бригад коммунальных и экстренных служб, в регионе развернуты пункты временного размещения, ведутся восстановительные работы на дорогах, линиях электропередачи и газопроводах.
Наводнение на Северном Кавказе продолжается с конца марта. По данным МЧС на 1 апреля, в Дагестане оставались затопленными более 800 жилых домов, а также дороги и приусадебные участки в нескольких муниципалитетах. В ряде районов был введен режим ЧС.
Местные жители и эксперты ранее отмечали, что масштаб последствий связан не только с ливнями, но и с проблемами застройки и дренажной инфраструктуры — в отдельных районах ливневая канализация отсутствует или не справляется с нагрузкой.