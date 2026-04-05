Наводнения в Дагестане: рухнул жилой дом, погибла женщина, эвакуируют тысячи людей

В Махачкале на фоне обильных осадков и наводнений обрушился трехэтажный жилой дом на улице Айвазовского. По данным властей, причиной стал подмыв грунта. Жильцов эвакуировали, пострадавших, по официальной информации, нет.

Дом примыкал к шестиэтажному зданию. После обрушения территорию оцепили, на месте работают спасатели. Жителей расселяют в пунктах временного размещения, им разрешат вернуться в квартиры в сопровождении специалистов, чтобы забрать документы и необходимые вещи. Здание обследует комиссия, которая должна решить его дальнейшую судьбу.

В селе Кирки Кайтагского района сошел оползень, в результате которого полностью разрушен один жилой дом и частично повреждены еще два. По данным МЧС, под завалами разрушенного дома обнаружено тело погибшей женщины. Кроме того, существует угроза еще как минимум для пяти домов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Из-за непогоды в республике фиксируются масштабные наводнения и разрушения инфраструктуры. В Махачкале ограничено электроснабжение после затопления подстанции «Приморская». В ряде районов повреждены линии электропередачи, без света остаются отдельные населенные пункты.