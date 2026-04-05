Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

766

 

 

 

 

 

Новости

Наводнения в Дагестане: рухнул жилой дом, погибла женщина, эвакуируют тысячи людей

The Insider
Фото: «Голос Дагестана / новости Дагестана»

Фото: «Голос Дагестана / новости Дагестана»

В Махачкале на фоне обильных осадков и наводнений обрушился трехэтажный жилой дом на улице Айвазовского. По данным властей, причиной стал подмыв грунта. Жильцов эвакуировали, пострадавших, по официальной информации, нет.

Дом примыкал к шестиэтажному зданию. После обрушения территорию оцепили, на месте работают спасатели. Жителей расселяют в пунктах временного размещения, им разрешат вернуться в квартиры в сопровождении специалистов, чтобы забрать документы и необходимые вещи. Здание обследует комиссия, которая должна решить его дальнейшую судьбу.

В селе Кирки Кайтагского района сошел оползень, в результате которого полностью разрушен один жилой дом и частично повреждены еще два. По данным МЧС, под завалами разрушенного дома обнаружено тело погибшей женщины. Кроме того, существует угроза еще как минимум для пяти домов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Из-за непогоды в республике фиксируются масштабные наводнения и разрушения инфраструктуры. В Махачкале ограничено электроснабжение после затопления подстанции «Приморская». В ряде районов повреждены линии электропередачи, без света остаются отдельные населенные пункты.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3557

В Дербентском районе проводится эвакуация из-за угрозы наводнения после переполнения Геджухского водохранилища. По данным МЧС, вывезти планируют более 4 тысяч человек. В ряде населенных пунктов также зафиксированы оползни, переливы рек, повреждения дорог и перебои с транспортным сообщением.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3558

Ликвидация последствий продолжается: задействованы десятки бригад коммунальных и экстренных служб, в регионе развернуты пункты временного размещения, ведутся восстановительные работы на дорогах, линиях электропередачи и газопроводах.

Наводнение на Северном Кавказе продолжается с конца марта. По данным МЧС на 1 апреля, в Дагестане оставались затопленными более 800 жилых домов, а также дороги и приусадебные участки в нескольких муниципалитетах. В ряде районов был введен режим ЧС.

Местные жители и эксперты ранее отмечали, что масштаб последствий связан не только с ливнями, но и с проблемами застройки и дренажной инфраструктуры — в отдельных районах ливневая канализация отсутствует или не справляется с нагрузкой.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте