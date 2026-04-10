Бывший сотрудник управления «К» ФСБ Рамазанов стал кандидатом на пост главы Дагестана

The Insider
Фото: Магомед Рамазанов (третий справа) в поселке Мамедкала (Дагестан), 8 апреля 2026 / администрация Дербентского района

Заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов, ранее служивший в Четвертой службе ФСБ, стал основным кандидатом на пост главы Дагестана. Об этом сообщают источники РБК. Источники The Insider подтверждают информацию.

По данным расследования The Insider, Рамазанов работал в управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ, которая занимается контрразведывательным обеспечением финансовой системы.

Рамазанов до недавнего времени оставался непубличной фигурой: его биография практически отсутствует в открытых источниках, в СМИ его имя не появлялось. В апреле он принял участие в совещании у Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в Дагестане, после чего президент предложил Рамазанову вернуться в регион для работы.

Источники РБК утверждают, что его назначение в полпредство на Дальнем Востоке было этапом подготовки к губернаторской должности. Действующий глава республики Сергей Меликов, по их данным, может уйти в отставку в ближайшие месяцы.

Дагестан традиционно считается сложным регионом, и в последние годы им руководят выходцы из силовых структур. Собеседник The Insider в органах власти Дагестана отмечает, что после решения Путина направить Рамазанова курировать регион фактически возникло ощущение «двоевластия», когда у действующего главы появился внешний куратор.

Такой шаг, по мнению источника, может свидетельствовать о том, что Рамазанову поручено изучить ситуацию в республике перед принятием окончательного кадрового решения. Он также добавляет, что после появления Рамазанова в регионе местные элиты начали активно проявлять интерес к новой фигуре и искать с ним связи.

При этом официальные республиканские СМИ, как отмечает собеседник, сохраняют осторожную позицию и не делают преждевременных выводов, поскольку формально пост главы региона по-прежнему занимает Сергей Меликов. В то же время в неформальной среде, в частности в Telegram-каналах, уже распространено мнение, что Рамазанов рассматривается как вероятный преемник Меликова.

