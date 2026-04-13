Украина после поражения Орбана сняла рекомендацию не ездить в Венгрию

The Insider
Фото: Андрей Сибига / Facebook

МИД Украины отменил рекомендацию не ездить в Венгрию после поражения партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана на вчерашних выборах. По словам министра Андрея Сибиги, риски для украинских граждан утратили актуальность.

«Эта избирательная кампания, к сожалению, была переполнена манипуляциями вокруг Украины, однако теперь она позади. Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания. Выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды», — написал дипломат.

Сибига выразил надежду на пересмотр и укрепление отношений между Киевом и Будапештом, которые заметно испортились в предвыборный период.

Украинский вопрос стал одним из ключевых в предвыборной кампании. В Венгрии развернулась жесткая политическая борьба. Власти и оппозиция обменивались обвинениями во внешнем влиянии и попытках вмешательства. Представители правящей партии «Фидес» заявляли, что оппозиция работает в интересах Брюсселя и Киева, а также пытается втянуть страну в войну в Украине. В свою очередь, лидер «Тисы» Петер Мадьяр утверждал, что окружение премьера Виктора Орбана связано с Россией и опирается на ее поддержку для сохранения власти.

