Украина после поражения Орбана сняла рекомендацию не ездить в Венгрию

МИД Украины отменил рекомендацию не ездить в Венгрию после поражения партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана на вчерашних выборах. По словам министра Андрея Сибиги, риски для украинских граждан утратили актуальность.

«Эта избирательная кампания, к сожалению, была переполнена манипуляциями вокруг Украины, однако теперь она позади. Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания. Выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды», — написал дипломат.

Сибига выразил надежду на пересмотр и укрепление отношений между Киевом и Будапештом, которые заметно испортились в предвыборный период.