Венгрия отпустила задержанных украинских инкассаторов, но забрала на время расследования деньги и золото, которые они перевозили

Правительство Венгрии приняло постановление, предусматривающее, что деньги и золото, которые были изъяты у сотрудников государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанка), останутся в стране на время расследования. Венгерская сторона утверждает, что цель расследования, которое проводит Национальная налоговая и таможенная служба, — установить происхождение средств ($40 млн, €35 млн и 9 кг золота в слитках) и цель их перевозки. МИД Украины накануне потребовал вернуть изъятые активы.

Между тем венгерское издание Telex опубликовало заявление министра строительства и транспорта страны Яноша Лазара, из которого следует, что арест активов связан с конфликтом, который возник у Венгрии с Украиной из-за остановки поставок по нефтепроводу «Дружба». «Если они нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы оставить всё как есть. <...> Мы сделали это не просто так, мы не вернем им деньги. Деньги пока останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых поставок украинских денег через Венгрию»», — заявил Лазар, добавив, что перевозка таких сумм наличными выглядит подозрительной.

Семеро сотрудников украинского банка и два инкассаторских автомобиля с наличными деньгами и золотом были задержаны на территории Венгрии 5 марта. Венгерские власти заявили, что речь может идти об отмывании денег. В Ощадбанке утверждают, что это была плановая перевозка.

9 марта МИД Украины опубликовал заявление, в котором говорилось, что сотрудники службы инкассации украинского банка во исполнение контракта между ним и Raiffeisen Bank International AG (Австрия) перевозили ценности из Вены в Украину.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами. Венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены».

МИД Украины утверждает, что инкассаторов, которые находились в статусе свидетелей, тем не менее продержали 28 часов в наручниках и перевозили с завязанными глазами. «У граждан Украины были изъяты личные вещи, в том числе мобильные телефоны, их лишили возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родным, посольству Украины в Венгрии или работодателю. Большинство личных вещей, изъятых при задержании, не вернули». Кроме того, одному из задержанных, который страдает сахарным диабетом, «насильно вкололи препарат, после которого у него резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония», в результате его пришлось доставить в госпиталь. Другой задержанный с инвалидностью не получал медицинской помощи, пока не потерял сознание.

6 марта Венгрия депортировала задержанных украинцев, запретив им на три года въезд на территорию Шенгенской зоны. «Это выглядит как наказание граждан Украины, которые не предоставили нужные венгерской стороне показания», — заключил украинский МИД.