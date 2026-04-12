Швеция отпустила вышедший из российского порта балкер Hui Yuan — капитан признал экологическое преступление и внес депозит для оплаты штрафа

The Insider
Фото: Авиация береговой охраны Швеции

Фото: Авиация береговой охраны Швеции

Власти Швеции отпустили балкер Hui Yuan (IMO: 9285550), который ранее был задержан по подозрению в сбросе отходов в Балтийском море. Капитан судна признал, что нарушил природоохранное законодательство, и внес депозит для оплаты будущего штрафа, сообщает береговая охрана Швеции.

Речь идет о судне под флагом Панамы, следовавшем из российского порта Усть-Луга в испанский Лас-Пальмас (Канарские острова). По данным береговой охраны Швеции, авиация ведомства зафиксировала, что с палубы балкера смываются в море остатки угля, что считается нарушением экологических норм.

После этого судно остановили у побережья города Истад, а на его борт поднялись сотрудники береговой охраны. Прокуратура начала расследование по статье о нарушении природоохранного законодательства, а капитана допросили. Тот признал вину, заявив, что сброс произошел по неосторожности.

После признания капитана и внесения им денежного депозита судну разрешили покинуть территориальные воды Швеции. В береговой охране заявили, что не располагают дополнительной информацией о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура намерена наложить на капитана 50 дневных штрафов по 500 шведских крон каждый — в общей сложности около $2,7 тысячи. Балкер Hui Yuan был построен в 2004 году и ранее неоднократно менял названия и флаги.

В начале апреля шведские власти задерживали танкер российского «теневого флота» Flora 1 (IMO: 9307815). Судно проверяли по подозрению в разливе нефти в Балтийском море, однако расследование не подтвердило его причастность к загрязнению, и танкер отпустили. Также отдельная проверка касалась возможных нарушений мореходности, но и она была прекращена после подтверждения регистрации судна.

