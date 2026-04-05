Швеция отпустила танкер «теневого флота» Flora 1 после проверки по делу о разливе нефти. Судно покидает Балтику

The Insider
Фото: Береговая охрана Швеции

Фото: Береговая охрана Швеции

Шведские власти отпустили танкер «теневого флота» России Flora 1 (IMO: 9307815), ранее задержанный по подозрению в разливе нефти в Балтийском море. Как сообщила береговая охрана Швеции, проведенное расследование не подтвердило признаков экологического преступления, в связи с чем оснований для дальнейшего удержания судна не осталось.

Судно было задержано утром 3 апреля и доставлено на якорную стоянку к югу от Истада. Поводом стал разлив нефти протяженностью более 12 км, обнаруженный накануне в исключительной экономической зоне Швеции. Танкер рассматривался как возможный источник загрязнения, однако в ходе проверки доказательств этому не нашлось.

Отдельно шведская прокуратура проверяла судно по подозрению в несоответствии требованиям мореходности — из-за того, что его флаг на момент задержания был неясен. Позднее власти Камеруна подтвердили, что судно зарегистрировано в их реестре, после чего и это расследование было прекращено.

По данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, после освобождения танкер продолжил движение на север и покидает Балтийское море через датские проливы. В качестве пункта назначения указан бразильский порт Сантус.

Путь танкера Flora 1 в Балтийском море

Путь танкера Flora 1 в Балтийском море

Starboard Maritime Intelligence | The Insider

Танкер Flora 1 включен в санкционные списки ЕС и ряда других стран за участие в перевозке российской нефти с использованием высокорискованных практик. Судно неоднократно меняло название и флаг, что характерно для «теневого флота», используемого для обхода ограничений на экспорт российской нефти. 

