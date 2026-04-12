Швеция задержала судно, шедшее из России. Его обвинили в сбросе отходов в море

«Это загрязнение, которое смывается с корабля в воду, и мы не хотим, чтобы оно присутствовало в нашей экономической зоне, поскольку в долгосрочной перспективе это может иметь негативные последствия для окружающей среды», — объяснил Андерссон.

Ранее Швеция уже задерживала суда, связанные с Россией. В частности, весной этого года власти скандинавской страны задержали танкер «теневого флота» Flora 1 по подозрению в разливе нефти в Балтийском море. Вскоре его отпустили: расследование не подтвердило признаков экологического преступления. До этого были задержаны Sea Owl I и Caffa, которые, предположительно, шли под ложным флагом.

Балкер Hui Yuan, остановленный сегодня, Стокгольм не связывает с российским «теневым флотом», отметило местное издание SVT.

«Хотя это и не касается нефтяного танкера, эта операция является частью новой, более наступательной стратегии Береговой охраны, в рамках которой она больше не закрывает глаза на нарушения и угрозы безопасности на море», — отметил корреспондент издания по вопросам безопасности Джон Гранлунд.

Судно построили в 2004 году, с тех пор оно неоднократно меняло названия и ходило под флагами Панамы и Южной Кореи.