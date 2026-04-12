Швеция задержала судно, шедшее из России. Его обвинили в сбросе отходов в море

Береговая охрана Швеции поднялась на борт сухогруза Hui Yuan, который под флагом Панамы шел из порта Усть-Луги Ленинградской области в испанский Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Судно задержали по подозрению в нарушении природоохранного законодательства. Как утверждают шведские власти, самолеты береговой охраны заметили, что балкер смыл в море остатки угля с палубы.
Капитана судна допросили — он признался в сбросе отходов в море по неосторожности, рассказал старший прокурор Хокан Андeрссон. Правоохранители намерены наложить 50 дневных штрафов по 500 крон каждый — это около $2,7 тысячи. Сухогруз стоит на якоре у берегов города Истад.
«Это загрязнение, которое смывается с корабля в воду, и мы не хотим, чтобы оно присутствовало в нашей экономической зоне, поскольку в долгосрочной перспективе это может иметь негативные последствия для окружающей среды», — объяснил Андерссон.
Ранее Швеция уже задерживала суда, связанные с Россией. В частности, весной этого года власти скандинавской страны задержали танкер «теневого флота» Flora 1 по подозрению в разливе нефти в Балтийском море. Вскоре его отпустили: расследование не подтвердило признаков экологического преступления. До этого были задержаны Sea Owl I и Caffa, которые, предположительно, шли под ложным флагом.
Балкер Hui Yuan, остановленный сегодня, Стокгольм не связывает с российским «теневым флотом», отметило местное издание SVT.
«Хотя это и не касается нефтяного танкера, эта операция является частью новой, более наступательной стратегии Береговой охраны, в рамках которой она больше не закрывает глаза на нарушения и угрозы безопасности на море», — отметил корреспондент издания по вопросам безопасности Джон Гранлунд.
Судно построили в 2004 году, с тех пор оно неоднократно меняло названия и ходило под флагами Панамы и Южной Кореи.