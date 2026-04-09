В Чечне и Дагестане, где в результате наводнений погибли 6 человек и пострадали более 6200, ввели режим ЧС федерального уровня

The Insider
Фото: МЧС Дагестана

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отнесла обстановку в Дагестане и Чечне к ЧС федерального характера. Решение принято под председательством главы МЧС Александра Куренкова, сообщает «Интерфакс». Ранее в обоих регионах действовал режим ЧС регионального уровня.

В Дагестан для координации работ прибыли главы МЧС, Минприроды и Минстроя. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, более 6,2 тысячи пострадали. Подтоплены более тысячи жилых домов, приусадебные участки и десятки участков дорог. В ряде населенных пунктов продолжается ликвидация последствий, действуют пункты временного размещения.

Наводнение в Дагестане началось после сильных дождей 28 марта и 4–5 апреля и сопровождалось масштабными разрушениями. В Махачкале обрушился жилой дом из-за подмыва грунта, в Кайтагском районе оползень разрушил жилые дома и привел к гибели женщины. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, были эвакуированы более 4 тысяч человек, потоками воды уносило автомобили, а на федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост.

Еще 1 апреля МЧС сообщало, что в Дагестане остаются затопленными более 800 жилых домов и десятки дорог, фиксируются перебои с электричеством, водой и газом. Местные жители жаловались «Коммерсанту» на проблемы с ливневой канализацией и неравномерную ликвидацию последствий стихии. В ряде районов инфраструктура не справлялась с нагрузкой после осадков.

В Чечне режим ЧС регионального уровня был введен еще 29 марта после ливней. По данным властей, были затоплены 1817 домов в 18 населенных пунктах, эвакуированы не менее 500 человек. Размыты около 30 дорог, повреждены 17 мостов, газопроводы и трансформаторы, частично разрушена дамба. В ряде районов фиксировались перебои с электроснабжением.

К 1 апреля последствия наводнения в Чечне частично устранили, однако десятки домов оставались затопленными. Жители региона сообщали «Кавказ. Реалии» о запоздалой реакции служб и проблемах с эвакуацией — в том числе из-за нехватки техники.

На фоне продолжающегося кризиса президент Владимир Путин направил в Дагестан для контроля восстановительных работ заместителя полпреда в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова. Как выяснил The Insider, он является бывшим сотрудником управления «К» Четвертой службы ФСБ. Его отправка в регион произошла уже после масштабных разрушений и гибели людей.

Таким образом, несмотря на то, что последствия наводнения фиксировались с конца марта и в регионах уже действовал режим ЧС, федеральный уровень чрезвычайной ситуации был введен только спустя почти две недели после начала стихийного бедствия.

