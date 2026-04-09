Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

395

 

 

 

 

 

Новости

Центр защиты прав человека «Мемориал» прекращает любую деятельность на территории России

The Insider
Фото: Д. Абрамов / Ведомости

Центр защиты прав человека «Мемориал» объявил о полном прекращении деятельности на территории России. Это решение принято в ответ на признание Верховным судом «международного общественного движения „Мемориал“» «экстремистской» организацией.

Суд рассмотрел иск Министерства юстиции 9 апреля в закрытом заседании — материалам дела был присвоен гриф «совершенно секретно», адвокаты к процессу допущены не были, а содержание государственных претензий так и осталось неизвестным.

В организации подчеркивают, что никакого «Международного общественного движения „Мемориал“» в действительности не существует — ни одна из реальных структур сети не носит такого наименования. При этом в Центре не исключают, что статус «экстремистской» организации станет инструментом преследования участников и сторонников самых разных структур «Мемориала».

По заявлению Совета Центра, ни сотрудников, ни членов, ни волонтеров в России у организации сейчас нет, а прием пожертвований с российских карт прекращен, чтобы не подвергать риску жертвователей. За пределами России Центр намерен продолжить правозащитную работу, независимо от любых решений российских властей.

Еще в 2021-м правозащитный центр «Мемориал» (другая организация) и просветительское общество «Международный Мемориал» были ликвидированы решениями суда. Судья согласился с доводами Генпрокуратуры, которая обвинила организации в неисполнении закона об «иноагентах», а в случае «Международного Мемориала» — в «искажении исторической памяти, создании лживого образа СССР и очернении памяти о Великой Отечественной войне». 

Продолжателем и преемником ликвидированного Международного общества «Мемориал» стала Международная ассоциация «Мемориал», которая была учреждена в Женеве в 2023-м. В феврале этого года в России ее внесли в реестр «нежелательных организаций».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте