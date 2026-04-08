США и Израиль нарушили 3 из 10 пунктов мирного плана, Иран считает прекращение огня «неразумным» — спикер иранского парламента Галибаф

The Insider
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Спикер иранского парламента Багер Галибаф заявил в Twitter (X), что три ключевых пункта 10-пунктного плана Тегерана, положенного в основу перемирия, уже нарушены противоборствующей стороной — еще до начала переговоров. По его словам, США и Израиль своими действиями сами сделали двустороннее прекращение огня «неразумным».

Галибаф перечислил три конкретных нарушения. Первое — несоблюдение пункта о прекращении огня в Ливане, на который в том числе ссылался пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф, заявивший о распространении перемирия на все фронты, включая ливанский (власти Израиля действительно заявили, что перемирие не распространяется на Ливан). Второе — вторжение в воздушное пространство Ирана: КСИР уничтожил над городом Лар в провинции Фарс израильский беспилотник Hermes 900. Третье — отрицание права Ирана на обогащение урана, которое закреплено в шестом пункте иранского предложения (Трамп заявил, что стороны якобы положили в основу переговоров план США из 15 пунктов, одним из которых является прекращение обогащения урана).

Еще утром Иран подтверждал, что намерен участвовать в переговорах в Исламабаде, которые пройдут 10 апреля. По данным иранских источников, делегацию на переговорах должен был возглавить сам Галибаф. Американскую сторону представляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что переговоры ведутся «с полным недоверием к американской стороне», а пальцы иранских военных «по-прежнему на курке».

Перемирие между США и Ираном было объявлено 8 апреля — менее чем за два часа до истечения ультиматума Трампа. США и Израиль прекратили удары по Ирану в обмен на открытие Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Трамп назвал иранское 10-пунктное предложение «рабочей основой для переговоров», однако позднее начал утверждать, что речь идет об американском плане из 15 пунктов. Однако во второй половине дня Тегеран объявил об атаке на НПЗ со стороны американо-израильской коалиции и нанес удары по нескольким ближневосточным странам.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

