Обогащения урана не будет, но обсуждается смягчение санкций против Ирана — Трамп

Дональд Трамп заявил, что цели США в отношении Ирана не изменились за время войны, начатой в конце февраля. В сообщении, опубликованном в Truth Social, президент США также упоминает об американском плане мира, включающем 15 пунктов. Еще накануне вечером он называл основой для будущих переговоров 10 пунктов, предложенных Тегераном.

США будут тесно сотрудничать с Ираном, который, по определению Трампа, «пережил очень продуктивную смену режима». Он подчеркнул, что «обогащения урана не будет», и намекнул, что США уничтожат ядерную программу Ирана с помощью бомбардировщиков. «Мы обсуждаем и будем обсуждать с Ираном смягчение тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы», — заключил Трамп.

В конце марта сообщалось, что США передали Ирану через Пакистан план прекращения войны, состоящий из 15 пунктов. Израильский 12-й канал опубликовал 14 пунктов из документа, полученного, как утверждалось, от западного источника. Согласно этому документу, США требуют от Ирана следующего:

Демонтировать уже накопленные ядерные ресурсы;

Навсегда отказаться от попыток получить ядерное оружие;

Отказаться от обогащения урана на территории Ирана;

Весь имеющийся обогащенный материал передать МАГАТЭ;

Вывести из эксплуатации и уничтожить ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо;

Предоставить МАГАТЭ доступ к любым данным на территории Ирана;

Отказаться от стратегии прокси-войн;

Прекратить финансирование и вооружение проиранских группировок в регионе;

Полностью открыть Ормузский пролив;

Ограничить количество и дальность ракет в рамках, которые будут определены позже;

В дальнейшем использовать ракеты только в целях самообороны.

В обмен США предлагают:

Снятие всех санкций;

Содействие в развитии гражданского ядерного проекта в Бушере (АЭС);

Гарантии, что новых санкций вводиться не будет.

Иран, в свою очередь, утверждает, что Вашингтон принял предложение иранской стороны из 10 пунктов:

• отказ от новой агрессии против Ирана;

• Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом;

• Иран может продолжать обогащение урана;

• снятие всех первичных санкций;

• снятие всех вторичных санкций;

• прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

• прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

• выплата компенсации Ирану;

• вывод войск США из региона;

• прекращение войны на всех фронтах, в том числе против «Хезболлы» в Ливане.

Востоковед Марианна Беленькая в беседе с The Insider назвала 10 пунктов, предложенных Ираном, невыполнимыми.

«Никто не понимает, что происходит, и все пытаются прояснить у США рамки отношений, но пока понятно только то, что переговоры должны начаться между США и Ираном в пятницу. За основу берутся те 10 пунктов, которые выдвинул Иран, хотя они нереалистичные и расходятся с тем, что Иран декларировал ранее, особенно в вопросах судоходства. Вопрос санкций — это одна из тем сделки, но это не финальная опция, а скорее ожидания Ирана. Это не значит, что договоренность будет достигнута. Но если будет, это станет серьезным ударом по ожиданиям смены режима. Еще есть сообщение о том, что в принятии решения о прекращении огня активно участвовал Моджтаба Хаменеи, то есть он жив и дееспособен. Глава МИД Аббас Аракчи убедил КСИР пойти на прекращение огня. Мы пока не видим, чтобы Иран собирался открывать судоходство в Ормузском проливе в том виде, как этого хотят в Вашингтоне. Пока каждое судно должно получать разрешение от КСИР. Мы видели, что и до этого какие-то суда проходили через Ормуз по договоренности с Ираном. Возможно, что обе стороны тянут время. Для Израиля остается критический вопрос: что делать с Ливаном? Посредники говорят, что Ливан включен в прекращение огня, а Израиль продолжает боевые действия. США это пока не комментировали. И как мы понимаем, Израиль выясняет что можно, а что нельзя в Иране делать, потому что были сообщения о взрывах с утра на островах в районе Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал арабские страны, и ночью были обстрелы Израиля. Пока все взяли паузу и ждут, куда повернут переговоры, поэтому пока нет никакой уверенности в том, что прекращение огня перерастет во что-то долгосрочное».

Востоковед Юлия Рокнифард полагает, что Трамп мог и не видеть требований Ирана, а просто хочет закончить затянувшуюся военную операцию.