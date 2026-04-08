Обогащения урана не будет, но обсуждается смягчение санкций против Ирана — Трамп

Дональд Трамп заявил, что цели США в отношении Ирана не изменились за время войны, начатой в конце февраля. В сообщении, опубликованном в Truth Social, президент США также упоминает об американском плане мира, включающем 15 пунктов. Еще накануне вечером он называл основой для будущих переговоров 10 пунктов, предложенных Тегераном.
США будут тесно сотрудничать с Ираном, который, по определению Трампа, «пережил очень продуктивную смену режима». Он подчеркнул, что «обогащения урана не будет», и намекнул, что США уничтожат ядерную программу Ирана с помощью бомбардировщиков. «Мы обсуждаем и будем обсуждать с Ираном смягчение тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы», — заключил Трамп.
В конце марта сообщалось, что США передали Ирану через Пакистан план прекращения войны, состоящий из 15 пунктов. Израильский 12-й канал опубликовал 14 пунктов из документа, полученного, как утверждалось, от западного источника. Согласно этому документу, США требуют от Ирана следующего:
- Демонтировать уже накопленные ядерные ресурсы;
- Навсегда отказаться от попыток получить ядерное оружие;
- Отказаться от обогащения урана на территории Ирана;
- Весь имеющийся обогащенный материал передать МАГАТЭ;
- Вывести из эксплуатации и уничтожить ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо;
- Предоставить МАГАТЭ доступ к любым данным на территории Ирана;
- Отказаться от стратегии прокси-войн;
- Прекратить финансирование и вооружение проиранских группировок в регионе;
- Полностью открыть Ормузский пролив;
- Ограничить количество и дальность ракет в рамках, которые будут определены позже;
- В дальнейшем использовать ракеты только в целях самообороны.
В обмен США предлагают:
- Снятие всех санкций;
- Содействие в развитии гражданского ядерного проекта в Бушере (АЭС);
- Гарантии, что новых санкций вводиться не будет.
Иран, в свою очередь, утверждает, что Вашингтон принял предложение иранской стороны из 10 пунктов:
• отказ от новой агрессии против Ирана;
• Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом;
• Иран может продолжать обогащение урана;
• снятие всех первичных санкций;
• снятие всех вторичных санкций;
• прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
• прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
• выплата компенсации Ирану;
• вывод войск США из региона;
• прекращение войны на всех фронтах, в том числе против «Хезболлы» в Ливане.
Востоковед Марианна Беленькая в беседе с The Insider назвала 10 пунктов, предложенных Ираном, невыполнимыми.
«Никто не понимает, что происходит, и все пытаются прояснить у США рамки отношений, но пока понятно только то, что переговоры должны начаться между США и Ираном в пятницу. За основу берутся те 10 пунктов, которые выдвинул Иран, хотя они нереалистичные и расходятся с тем, что Иран декларировал ранее, особенно в вопросах судоходства. Вопрос санкций — это одна из тем сделки, но это не финальная опция, а скорее ожидания Ирана. Это не значит, что договоренность будет достигнута. Но если будет, это станет серьезным ударом по ожиданиям смены режима.
Еще есть сообщение о том, что в принятии решения о прекращении огня активно участвовал Моджтаба Хаменеи, то есть он жив и дееспособен. Глава МИД Аббас Аракчи убедил КСИР пойти на прекращение огня. Мы пока не видим, чтобы Иран собирался открывать судоходство в Ормузском проливе в том виде, как этого хотят в Вашингтоне. Пока каждое судно должно получать разрешение от КСИР. Мы видели, что и до этого какие-то суда проходили через Ормуз по договоренности с Ираном. Возможно, что обе стороны тянут время.
Для Израиля остается критический вопрос: что делать с Ливаном? Посредники говорят, что Ливан включен в прекращение огня, а Израиль продолжает боевые действия. США это пока не комментировали. И как мы понимаем, Израиль выясняет что можно, а что нельзя в Иране делать, потому что были сообщения о взрывах с утра на островах в районе Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал арабские страны, и ночью были обстрелы Израиля. Пока все взяли паузу и ждут, куда повернут переговоры, поэтому пока нет никакой уверенности в том, что прекращение огня перерастет во что-то долгосрочное».
Востоковед Юлия Рокнифард полагает, что Трамп мог и не видеть требований Ирана, а просто хочет закончить затянувшуюся военную операцию.
«Не совсем понятно, видел ли Трамп вообще иранские 10 пунктов соглашения. Я думаю, что в американских военных кругах нынешняя операция против Ирана вызывает неодобрение, потому стало понятно, что США не могут ее долго продолжать. Это не времена войны во Вьетнаме, когда можно было годами это делать. Сейчас возможности США более ограничены. Я думаю, что США просто пытаются выйти наконец из этого конфликта, и Трамп может каким угодно образом это представить, в том числе и как свою победу.
Пункты про отмену санкций тоже выглядят нереалистично. По поводу санкций, наложенных Совбезом ООН, США не могут проводить переговоры напрямую. Санкции со стороны США тоже, скорее всего, останутся, потому что в Иране остается недружелюбный режим. В довольно тяжелой позиции оказывается Израиль, можно сказать, что его расчеты не оправдались. Там, скорее всего, представлялось, что Иран удастся легко сокрушить, а эффект получился скорее обратный.
Странам региона придется как-то пересматривать архитектуру безопасности с полной вовлеченностью в нее Ирана. В первую очередь появилось осознание того, насколько их экономика и безопасность в целом зависят от их отношений с Тегераном».