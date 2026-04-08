Страны Персидского залива подверглись ударам, после того как Иран обвинил США в атаке на НПЗ на острове Лаван

Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы ПВО страны работают с ракетами и беспилотниками, поступающими с иранской стороны, — взрывы в разных районах страны стали следствием перехвата баллистических, крылатых ракет и дронов, сообщает NBC News. Также армия Кувейта сообщила о перехвате 28 беспилотников, нацеленных на нефтяную инфраструктуру, электростанции и водоочистные сооружения на юге страны, и значительном материальном ущербе этим объектам. МВД Бахрейна тоже зафиксировало иранские удары: двое граждан получили травмы от осколков сбитого беспилотника, в промышленном районе Ситра пострадали жилые дома. Атаки последовали после заявлений иранских государственных СМИ об ударах по НПЗ на острове Лаван в Персидском заливе — кто именно атаковал объект, не уточнялось.

До этого Трампом было объявлено перемирие примерно за полтора часа до истечения его ультиматума Тегерану. Иранский план из десяти пунктов американская сторона назвала «рабочей основой для переговоров», отметив, что «почти все спорные вопросы уже согласованы», однако потом Трамп заявил, что речь идет об американском плане из 15 пунктов. По условиям договоренности Иран согласился разблокировать Ормузский пролив, закрытый с начала войны. К перемирию присоединился и Израиль.

Тегеран объявил себя победителем. Высший совет нацбезопасности Ирана заявил, что страна «одержала грандиозную победу и вынудила преступную Америку принять свой план из десяти пунктов». Глава МИД Аббас Арагчи подтвердил, что суда смогут проходить через Ормузский пролив при условии «координации» с иранскими вооруженными силами. По данным агентства AP, Иран и Оман также намерены взимать с проходящих судов транзитные сборы.

Позднее открытие пролива для судоходства подтвердили в Пентагоне, а иранские СМИ сообщили о проходе через него первого судна. Блокада Ормузского пролива с начала войны привела к резкому росту мировых цен на энергоносители.