Стоимость российской нефти марки Urals достигла максимума за 13 лет. Рост цен на сырье бьет по мировой экономике — эксперт

Цены на российскую нефть марки Urals по состоянию на начало апреля достигли максимальных значений за последние 13 лет. Об этом со ссылкой на данные агентства Argus Media пишет агентство Bloomberg. Такой скачок цен произошел на фоне войны на Ближнем Востоке, спровоцировавшей дефицит энергоносителей из-за проблем с поставками.
По данным агентства, цена на нефть Urals при отгрузке в порту Приморск 2 апреля достигла $116,05 за баррель. Эта цена, не включающая транспортные расходы, почти вдвое выше, чем средняя цена за баррель в $59, которая была заложена в российском бюджете на этот год.
Цены при отгрузке из Приморска — максимальные для нефти с 2013 года, когда ее стоимость достигала $113–115 за баррель.
При отгрузке из порта Новороссийск цена была чуть меньше — $114,45 за баррель.
Рост цен на российскую нефть был спровоцирован конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого оказался заблокирован Ормузский пролив — важнейший маршрут для морских поставок нефти из стран Персидского залива в страны по всему миру. В феврале, до начала совместной операции Израиля и США против Ирана, средняя экспортная цена российской нефти была $41,5 за баррель.
На фоне дефицита энергоресурсов США также временно сняли ограничения на сделки с российской нефтью, загруженной на суда до 12 марта, разрешив странам покупать ее. Экономисты в разговоре с The Insider отмечали, что эта война «выгодна России во всех отношениях». Вице-премьер Александр Новак в конце марта утверждал, что Россия продает нефть и нефтепродукты с нулевым дисконтом или даже с премией из-за возросшего спроса.
Ранее выше $100 подскочила также стоимость нефти марки Brent. Как писало агентство Reuters, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке трейдеры скупают опционы на Brent по $150 за баррель. Как рассказал The Insider финансовый аналитик Максим Блант, происходящее на рынке уже можно рассматривать как начало энергетического кризиса, а его последствия могут затронуть всю мировую экономику:
«Есть риск продолжения глобальной инфляции и того, что у развивающихся стран закончатся доллары на покупку энергоносителей и обслуживание внешних долгов. Это может привести к варианту кризиса 1997–1998 годов. Возрастает риск ускорения глобальной инфляции и падения промышленного производства — прежде всего энергоемкого, а затем и остального. Есть риск финансового кризиса из-за волны суверенных и корпоративных дефолтов. Возможны социальные и политические взрывы — по образцу „арабской весны“ — и приход к власти радикалов, в том числе в Европе. В конечном счете глубокий экономический кризис в мире обвалит и спрос на сырье. Одним словом, ничего хорошего ни для кого».
Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив, пригрозив уничтожить ключевую инфраструктуру Исламской Республики.