Стоимость российской нефти марки Urals достигла максимума за 13 лет. Рост цен на сырье бьет по мировой экономике — эксперт

Цены на российскую нефть марки Urals по состоянию на начало апреля достигли максимальных значений за последние 13 лет. Об этом со ссылкой на данные агентства Argus Media пишет агентство Bloomberg. Такой скачок цен произошел на фоне войны на Ближнем Востоке, спровоцировавшей дефицит энергоносителей из-за проблем с поставками.

По данным агентства, цена на нефть Urals при отгрузке в порту Приморск 2 апреля достигла $116,05 за баррель. Эта цена, не включающая транспортные расходы, почти вдвое выше, чем средняя цена за баррель в $59, которая была заложена в российском бюджете на этот год.

Цены при отгрузке из Приморска — максимальные для нефти с 2013 года, когда ее стоимость достигала $113–115 за баррель.