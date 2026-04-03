Доходы России от нефти в марте упали вдвое, но могут вырасти из-за конфликта на Ближнем Востоке — Bloomberg

Доходы России от нефтяных налогов в марте снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом. По данным Минфина, нефтяные компании заплатили в марте 456,7 млрд рублей (по подсчетам Bloomberg — 494,9 млрд рублей). По подсчетам The Insider, это на 55,2% меньше, чем в марте годом ранее (по подсчетам Bloomberg — на 48% меньше).

Общие доходы бюджета от нефти и газа сократились на 43% и составили 617 млрд рублей.

Падение связано с низкими ценами на российскую нефть Urals в феврале, на основе которых рассчитываются налоги. Тогда цена была ниже $45 за баррель — значительно меньше уровня, заложенного в бюджете. Давление на цены оказывали санкции и требования покупателей предоставлять скидки. Также сыграло роль укрепление рубля.

При этом уже в ближайшее время ситуация может измениться. В марте цены на нефть выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке. К концу месяца российская нефть Urals, поставляемая в Индию, торговалась выше $120 за баррель. Эффект от подорожания будет отражен в бюджетной статистике только в следующем месяце.

Рост цен связан в том числе с ограничениями судоходства через Ормузский пролив. Российская нефть не зависит от этого маршрута, поэтому становится более привлекательной для покупателей в Азии. Дополнительный спрос поддержало решение США разрешить ряду стран, включая Индию, закупать российскую нефть, уже находящуюся в море.