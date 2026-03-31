Япония и Индонезия договорились углубить сотрудничество в сфере энергетической безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке, нарушившей глобальные поставки нефти и газа, сообщает Associated Press. Об этом заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити на совместной пресс-конференции с президентом Индонезии Прабово Субианто в Токио.

Детали договоренностей пока не раскрываются. Известно, что в этом месяце страны подписали меморандум о расширении сотрудничества в области критических минералов и ядерной энергетики. Согласно документу от 15 марта, опубликованному японским Министерством экономики, торговли и промышленности, стороны намерены совместно построить атомную электростанцию — предположительно, в индонезийской провинции Западный Калимантан — с использованием японских технологий и при возможном финансировании через банки развития. Субианто также заявил о заинтересованности в японском участии в переработке редкоземельных элементов, развитии возобновляемой энергетики и атомной отрасли.

Отмечается, что Япония, несмотря на аварию на АЭС «Фукусима» в 2011 году, сейчас активно продвигает ядерную энергетику и расширяет кооперацию со странами Юго-Восточной Азии в рамках курса на нулевые выбросы. Индонезия в прошлом году объявила о планах построить два малых модульных реактора на одном из южных островов к 2034 году, при этом официальные предложения о сотрудничестве поступили от Канады и России. Такаити и Субианто также договорились стабилизировать цепочки поставок сжиженного природного газа — Япония входит в число крупнейших мировых импортеров СПГ, около 5% которого поступает из Индонезии.

Более 90% японского нефтяного импорта приходится на ближневосточные поставки. Для стабилизации внутреннего рынка страна с марта начала высвобождать государственные и коммерческие нефтяные резервы и работает над диверсификацией источников сырья.

Ранее Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония и Канада в совместном заявлении выразили готовность содействовать обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив и приняли обязательства по стабилизации энергетических рынков, однако не назвали конкретных мер.