Трамп предложил покупать нефть у США пострадавшим от войны с Ираном и отказал союзникам в поддержке

Президент США Дональд Трамп обратился к странам, испытывающим перебои с поставками топлива из-за ситуации в Ормузском проливе, в частности к союзникам, и фактически отказал им в американской поддержке.

В своем заявлении Трамп особо выделил Великобританию, которая, по его словам, «отказалась участвовать в обезглавливании Ирана». Президент США предложил союзникам два варианта решения топливного кризиса: покупать энергоносители у Соединенных Штатов либо самостоятельно обеспечить себе доступ через Ормузский пролив.

«Все те страны, которые не могут получить авиатопливо из-за Ормузского пролива — например, Великобритания, отказавшаяся участвовать в обезглавливании Ирана, — у меня есть для вас предложение: во-первых, покупайте у США, у нас всего в избытке, а во-вторых, наберитесь наконец-то смелости, идите к проливу и просто БЕРИТЕ. Вам придется научиться сражаться самостоятельно — США больше не будут вам помогать, так же как и вы не были рядом с нами. Иран, по существу, разгромлен. Самое трудное уже позади. Идите и добывайте свою нефть!»

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Трамп ранее заявлял, что блокада пролива затрагивает другие страны значительно больше, чем США, ссылаясь на то, что Америка располагает собственными огромными запасами нефти и газа. Однако эксперты указывают: поскольку цены на нефть формируются глобально, американские потребители все равно ощутят их рост. С начала ударов по Ирану цена барреля WTI выросла примерно на 41% — почти до $95.

По расчетам аналитиков Федерального резервного банка Далласа, если блокада пролива продлится два квартала, цена нефти может достичь $115 за баррель, при трехквартальной блокаде — $132 за баррель, а мировой ВВП может сократиться на 1,3 процентного пункта.