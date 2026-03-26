Ассоциация «Народный фермер» попросила включить в белые списки аграрные информсистемы. Без них невозможна обязательная регистрация зерна

Ассоциация «Народный фермер» направила главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение, в котором попросила включить в белые списки сервисов, работающих при отключениях интернета, федеральные государственные информационные системы (ФГИС), необходимые для обязательного учета посевного материала и объемов собираемого и продаваемого зерна. Об этом сообщают «Российская газета» и Reuters.

Отключения интернета из-за войны с Украиной усугубляют и так сложную ситуацию: во многих селах и деревнях интернет изначально работает плохо или отсутствует, во время посевной кампании аграрии вынуждены одновременно напряженно работать в полях и заполнять отчетность, а непредоставление данных грозит штрафами. Кроме того, несколько крупных сельскохозяйственных регионов (такие как Курская и Белгородская области) граничат с Украиной или расположены близко к границе, и там ограничения работы интернета еще жестче, чем на остальной территории страны.

Сейчас в России действуют шесть сельскохозяйственных ФГИС, среди них — системы «Зерно» (прослеживающая движение товарного зерна в стране) и «Семеноводство» (фиксирующая, семена каких сортов и гибридов, где и для каких целей высеваются). В 2026 году должна заработать Единая цифровая платформа (ЕЦП), объединяющая данные разных систем.

Также ассоциация «Народный фермер» обратилась к главе Минсельхоза Оксане Лут с просьбой решить проблему острой нехватки минеральных удобрений — с начала года они подорожали более чем на 30%.