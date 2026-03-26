Российские аграрии накануне посевной оказались в ситуации острой нехватки минеральных удобрений — с начала года они подорожали более чем на 30%, пишут «Известия». Триггером для этого стала отмена с 1 января экспортных пошлин для производителей — внутренние цены ожидаемо сравнялись с мировыми, а по ряду позиций товар и вовсе исчез с рынка. Ассоциация «Народный фермер» обратилась к главе Минсельхоза Оксане Лут с требованием вмешаться. Председатель ассоциации Олег Сирота написал:

«Цена на удобрения на внутреннем рынке резко выросла и стала рекордной, а по многим позициям стал наблюдаться дефицит».

В сложившихся условиях фермеры не могут ни компенсировать выросшие расходы, повышая цену собственной продукции, ни просто сократить внесение удобрений, поскольку оба варианта ведут либо к убыткам, либо к падению урожайности. В «Народном фермере» предупреждают, что без вмешательства государства под угрозой окажется президентский план по наращиванию производства в агропромышленном комплексе на 25% к 2030 году.

Ситуацию усугубляет закрытие Ормузского пролива, через который ранее шло от 30 до 35% мировой торговли азотными удобрениями и фосфором. Из-за этого Россия как крупнейший производитель оказалась под давлением внешнего спроса, и экспортная выручка теперь явно привлекательнее, чем продажи внутри страны, отметил экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод в комментарии «Известиям».

В качестве первого ответного шага Минсельхоз заморозил с 21 марта по 21 апреля экспортные лицензии на аммиачную селитру — наиболее дефицитный вид удобрений в этом сезоне. Под ограничение не подпадают лишь поставки по межгосударственным договоренностям. Параллельно, по данным источников «Известий» в отраслевых структурах, ведомство рассматривает распространение аналогичного моратория на остальные виды удобрений сроком на месяц. В Минсельхозе между тем настаивают, что существующий арсенал мер — льготное кредитование, погектарные субсидии и потолок цен на заводах — удерживает рынок в стабильном состоянии.

Масштаб проблемы обсуждался на съезде фермеров, прошедшем 24–25 марта в Казани. 700 делегатов из 65 регионов называли нехватку удобрений в числе главных угроз сезону. По итогам форума готовится резолюция в адрес правительства и профильных министерств. «Не должно быть такого, чтобы продовольственная безопасность страны значила меньше, чем прибыль от продажи удобрений за границу», — заявил председатель совета АККОР Ставропольского края Сергей Колесников.

В 2024 году сообщалось, что дешевые российские удобрения заполонили европейский рынок, подрывая позиции местных производителей и формируя новую зависимость ЕС от российского экспорта.