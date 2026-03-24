Израиль намерен установить контроль над всем югом Ливана до реки Литани — министр обороны Кац

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении расширить зону военного контроля в южном Ливане, распространив израильское присутствие на всю территорию к югу от реки Литани, сообщает The New York Times. По его словам, жители этих районов не смогут вернуться домой, пока не будет обеспечена безопасность израильских граждан, живущих вблизи ливанской границы. Кац добавил, что израильские военные уже уничтожили пять мостов через Литани, которые, по его утверждению, «Хезболла» использовала для переброски подкреплений.

Как отмечается, эти мосты были также ключевой транспортной артерией и для мирного населения, которое зависит от них в плане доступа к медицинской помощи. Пока неясно, планирует ли Израиль полностью занять на земле зону к югу от Литани или намерен контролировать часть этих территорий только с воздуха. Кроме того, Кац сообщил, что израильская армия сносит дома в приграничных ливанских деревнях по той же схеме, что применялась в Рафахе и Бейт-Хануне в секторе Газа.

Часть израильского правительства добивается установления долгосрочного контроля над значительной частью ливанской территории. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что нынешняя операция должна завершиться коренным изменением ситуации, и потребовал сделать Литани новой государственной границей с Ливаном. Кац также отметил, что Израиль будет удерживать территорию к югу от реки на фоне попыток Трампа добиться переговоров с Ираном о прекращении регионального конфликта.

Израиль начал наземную операцию в Ливане в начале марта — после того, как «Хезболла» атаковала израильскую территорию ракетами в знак солидарности с Ираном, подвергшимся совместному израильско-американскому удару 28 февраля. Параллельно ЦАХАЛ проводил масштабные авиаудары по всей стране, включая Бейрут. По данным ливанского министерства здравоохранения, в результате этих ударов, затронувших в том числе жилые кварталы, погибли более 1000 человек.