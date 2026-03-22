ЦАХАЛ получила приказ уничтожить все мосты через Литани и ускорить снос домов на юге Ливана. В Бейруте это назвали подготовкой вторжения

Президент Ливана Джозеф Аун в распространенном пресс-службой заявлении назвал разрушение мостов через Литани «опасной эскалацией» и «прелюдией к наземному вторжению». По его словам, удары по мосту Аль-Касмия и другим переправам через реку направлены на то, чтобы разорвать связь юга страны с остальной территорией Ливана, затруднить доставку гуманитарной помощи и создать буферную зону. Аун также заявил, что систематическое уничтожение гражданской инфраструктуры равносильно коллективному наказанию мирных жителей и нарушает нормы международного гуманитарного права.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что начальник Генштаба Эяль Замир утвердил планы продолжения операций на севере и подготовки к дальнейшим «точечным наземным действиям» в Ливане. По его словам, операция против «Хезболлы» будет «затяжной», а Израиль намерен продолжать ее до тех пор, пока угроза для жителей севера страны не будет устранена.

Правозащитники предупреждают о возможных гуманитарных последствиях таких действий. Исследователь Human Rights Watch по Ливану Рамзи Кайс заявил, что даже если инфраструктура используется в военных целях, международное право требует учитывать ущерб для мирного населения. По его словам, в случае разрушения всех мостов к югу от Литани регион может оказаться изолирован, что приведет к серьезным последствиям для гражданских — у них не будет доступа к продовольствию, медикаментам и другим базовым услугам. Массовое разрушение жилых домов на юге Ливана, добавил Кайс, может рассматриваться как неизбирательное уничтожение имущества и квалифицироваться как военное преступление.

