QatarEnergy объявила форс-мажор по контрактам на поставку СПГ

The Insider
Завод QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан, 2 марта 2026 года. Фото: Reuters

Крупнейший в мире поставщик сжиженного природного газа QatarEnergy объявил форс-мажор по ряду долгосрочных контрактов, сообщило агентство Reuters. Речь идет о клиентах в Италии, Бельгии, Китае и Южной Корее. 

На прошлой неделе катарская компания предупреждала о возможности такого решения после того, как Иран атаковал линии по производству СПГ. Как писала газета The Financial Times, вооруженные силы Исламской Республики применили модернизированные ракеты, которые способны обходить американские системы ПВО Patriot. 

Атака последовала после того, как 18 марта иранские агентства сообщили об ударе по месторождению Южный Парс в провинции Бушер. Израильским авиаударам подверглись объекты на территории нефтеперерабатывающего завода в промышленной зоне портового города Ассалуйе. На следующий день пресс-служба государственной нефтегазовой компании QatarEnergy сообщила, что ее объекты вновь подверглись ракетным ударам, «вызвавшим крупные пожары и значительный дальнейший ущерб».

В начале этого месяца компания уже объявляла форс-мажор для части покупателей из-за приостановки производства сжиженного газа после налета иранских беспилотников. По данным компании, были выведены из строя около 17% экспортных мощностей, ущерб оценили примерно в $20 млрд.

После начала американо-израильской военной операции против Ирана энергетические рынки столкнулись с перебоями поставок из региона Персидского залива. Атаки на нефтегазовую инфраструктуру и угрозы судоходству в Ормузском проливе привели к росту цен на нефть и газ и усилили риски глобального энергетического кризиса.

