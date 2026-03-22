«Удар ракетами средней дальности — подтверждение возможностей Ирана, которые долгое время отрицались» — военный эксперт

Иран впервые применил баллистические ракеты средней дальности для удара 21 марта по военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия, расположенном примерно в 4000 километрах от его территории. По данным The Wall Street Journal, ни одна из ракет не достигла цели: одна вышла из строя, вторую пытались перехватить.

Сам факт удара на такой дистанции указывает на значительно большую дальность иранских ракет, чем Тегеран заявлял ранее. Еще недавно иранские власти утверждали, что сознательно ограничивают дальность своих ракет примерно 2000 километрами.

Военный эксперт Давид Шарп в комментарии The Insider отмечает, что речь идет не о резком технологическом скачке, а о демонстрации давно существующих возможностей:

«Формально использование ракет средней дальности выглядит как переход на новый уровень, но в реальности о таких возможностях было известно давно. Они их закупали, разрабатывали и эту опцию отрабатывали — как за счет создания специализированных ракет, так и за счет ракет, в которых можно поменять боеголовку на более легкую, как я полагаю, и тем самым превратить ракету в более дальнобойную. Это не какие-то спонтанные решения на уровне импровизации — все это заранее готовилось. Этот удар — скорее подтверждение уже существующих возможностей, которые Иран долгое время отрицал.

Точное количество таких ракет неизвестно, но, скорее всего, их немного — речь может идти о десятках. Иран изначально делал ставку на более массовые ракеты меньшей дальности для поражения Израиля и других близлежащих целей, однако такие системы большей дальности, судя по всему, тоже разрабатывались и могут производиться при восстановлении мощностей.

Если говорить о дальности около 4000 километров, то можно просто прочертить радиус от территории Ирана — возможно, даже с некоторым запасом, поскольку такие ракеты обычно не используют на предельной дальности. В этом случае в зоне поражения оказывается практически вся Европа: большинство стран полностью попадают в этот радиус, а такие города, как Лондон или Лиссабон, находятся уже на его границе.

Чем дальнобойнее баллистическая ракета, тем, как правило, сложнее ее перехватить: она быстрее, у нее более сложная траектория. В целом перехват даже ракет меньшей дальности — уже непростая задача, стопроцентной эффективности здесь не бывает. Такие цели можно перехватывать, но для этого, как правило, нужны системы заатмосферного перехвата — например, THAAD, корабельные SM-3 или израильские Arrow-3. Системы нижнего и среднего эшелона ПРО, такие как Patriot или “Праща Давида”, могут работать по таким целям скорее как последний рубеж и с меньшей вероятностью перехвата».

22 марта Дональд Трамп заявил, что после «гибели Ирана» главным врагом США стала Демократическая партия. При этом боевые действия между Ираном, США и Израилем продолжаются, а Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив и сохраняет способность наносить удары по израильской территории и объектам США.

