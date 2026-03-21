Иран впервые атаковал баллистическими ракетами военную базу США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в 4000 км от своей территории

Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности по военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ни одна из ракет не достигла цели: одна вышла из строя в полете, по второй американский корабль выпустил противоракету SM-3. Было ли перехватывание успешным, источники не уточняют.

Это первый случай боевого применения Ираном ракет средней дальности. Сам факт удара по базе, расположенной примерно в 4000 километрах от территории страны, указывает на значительно большую дальность иранских ракет, чем Тегеран заявлял ранее. Еще месяц назад глава МИД Аббас Арагчи утверждал, что Иран сознательно ограничил радиус своих ракет 2000 километрами.

Удар по Диего-Гарсии демонстрирует способность Ирана применять военную силу далеко за пределы Ближнего Востока и потенциально угрожать объектам США в глубине Индийского океана. Ранее разные исследовательские центры оценивали максимальную дальность иранских ракет в диапазоне от 3000 до 4000 километров, однако официально такие возможности не подтверждались.

Диего-Гарсия — крупнейший остров архипелага Чагос в Индийском океане, который входит в состав Британской территории в Индийском океане. На острове расположена одна из ключевых зарубежных военных баз США, которую Лондон предоставляет в совместное пользование. Там размещаются стратегические бомбардировщики, атомные подлодки и эсминцы с управляемыми ракетами. Удаленность базы считалась одним из факторов безопасности: остров находится в тысячах километров от потенциальных противников.

В последние годы Великобритания вела переговоры о передаче суверенитета над архипелагом Чагос, включая Диего-Гарсию, Маврикию, при этом обсуждалась схема долгосрочной аренды, которая позволила бы сохранить на острове американо-британскую военную базу. По данным источников, против этой инициативы выступали Дональд Трамп и ряд республиканцев, опасаясь ослабления стратегического контроля над объектом.

