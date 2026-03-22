Трамп заявил, что после «гибели Ирана» главным врагом Америки является Демократическая партия США

Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию США главным врагом Америки, об этом он написал на станице в своей соцсети Truth Social. При этом Трамп заявил о «гибели» Ирана, который, судя по его посту, до этого являлся врагом № 1.

«Теперь, после гибели Ирана, главным врагом Америки стала радикально-левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!»

— написал Трамп.

Несмотря на заявление Трампа, боевые действия между Ираном, США и Израилем продолжаются. Накануне Иран нанес ракетный удар по израильскому городу Димона — пострадал 51 человек, включая ребенка, который сейчас в тяжелом состоянии. Израильская армия сообщила, что одна из ракет не была перехвачена системой ПВО, причины сбоя выясняются.

Одновременно США продолжают оказывать военное давление на Тегеран. Накануне Трамп потребовал от Ирана в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, пригрозив в противном случае ударами по иранской энергетической инфраструктуре, включая электростанции.

Военная кампания, начавшаяся в конце февраля, продолжается уже более трех недель. Хотя американо-израильская коалиция заявляет о серьезном ущербе иранским вооруженным силам, включая уничтожение значительной части ПВО, флота и командования, Иран сохраняет способность наносить ответные удары по Израилю и объектам США в регионе. Эксперты также не исключают перехода конфликта к сухопутной операции.



Демократическая партия — одна из двух ключевых политических сил в стране. Политическая система США фактически является двухпартийной: основную конкуренцию на выборах ведут Республиканская и Демократическая партии. Кандидаты от этих партий доминируют на федеральном и региональном уровнях, а представители других политических сил практически не имеют шансов на победу на общенациональных выборах.

Демократическая партия традиционно ассоциируется с более либеральной повесткой: расширением социальных программ, защитой прав меньшинств, регулированием экономики и более активной ролью государства в социальной сфере. В последние годы партия контролировала Белый дом и значительную часть федеральных институтов власти.

Заявления о том, что одна из двух основных партий является «главным врагом» страны, выходят за рамки обычной политической риторики в США, где, несмотря на острую поляризацию, конкурирующие партии остаются частью одной институциональной системы и поочередно сменяют друг друга у власти.