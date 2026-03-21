Иран нанес удар по израильскому городу Димона, пострадал 51 человек, в том числе ребенок

В израильском городе Димона в результате ракетного удара пострадал 51 человек. Среди раненых — 12-летний ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии, сообщает Ynet.
По данным израильских служб, ракета не была перехвачена системой ПВО. В Армии обороны Израиля заявили, что проверяют причины сбоя. Сообщается о повреждении зданий в местах попадания. При этом пока неясно, была ли использована кассетная боеголовка.
Поблизости от Димоны находится ядерный реактор и центр ядерных исследований, с которым связывают возможное производство Израилем ядерного оружия. Иран заявил, что удар стал ответом на атаки по его ядерным объектам, в том числе по комплексу в Натанзе. Израиль ранее отрицал причастность к этим ударам.
На фоне обстрела в Димоне приостановили занятия в школах. Аналогичные меры ожидаются и в соседних населённых пунктах.
Ранее в тот же день из Ливана по северу Израиля были выпущены десятки ракет. В городе Маалот-Таршиха зафиксированы попадания, два человека получили лёгкие ранения.