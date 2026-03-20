Годовая блокада Ормузского пролива обвалит рост глобального ВВП на 2,9 процентного пункта — исследование ФРБ Далласа

Федеральный резервный банк Далласа подсчитал, что если блокада Ормузского пролива продолжится до конца июня, это снизит мировой экономический рост во втором квартале на 2,9 процентного пункта в годовом выражении (то есть, если такая ситуация будет продолжаться в течение четырех кварталов), сообщает Bloomberg. Сейчас через пролив фактически не проходят суда, после начала войны с Ираном он оказался закрыт для международного судоходства.

Из-за блокады цена барреля техасской нефти WTI уже превысила $97. Исследователи далласского ФРБ смоделировали несколько сценариев, в зависимости от длительности закрытия пролива. Если судоходство возобновится через один квартал, в июле–сентябре нефть подешевеет до $68 за баррель, а темп роста ВВП прибавит 2,2 процентного пункта.

При двухквартальной блокаде цена на нефть в третьем квартале поднимется до $115, после чего в конце года откатится до $76. Если же пролив останется закрытым три квартала, стоимость барреля может достигнуть $132 к концу года.

Между тем, как отмечают в Bloomberg, на экономику давит не только рост цен как таковой, но и его последствия для спроса. Американцы уже уменьшают расходы в других категориях из-за дорожающего топлива — сокращают поездки и выстраиваются в очереди на заправках ради экономии нескольких центов. Средняя цена галлона дизельного топлива в США впервые за всю историю превысила отметку $5 — что ощутимо для всей экономики, поскольку дизель используется практически в каждой отрасли.



Иранский «теневой флот» продолжает поставлять нефть через Ормузский пролив, тогда как для остальных стран судоходство по нему оказалось фактически заблокировано с 28 февраля. По данным сервисов по отслеживанию судов TankerTrackers и Kpler, с начала войны Иран экспортировал около 1,1–1,5 млн баррелей в сутки.