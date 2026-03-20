«Мы это запомним!» Трамп обозвал НАТО «бумажным тигром» и «трусами» и пообещал последствия за отказ участвовать в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на союзников по НАТО в связи с их отказом участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива. В пятницу он опубликовал пост в Truth Social, назвав альянс «бумажным тигром»:

«Без США НАТО — бумажный тигр! Они не захотели примкнуть к борьбе с ядерным Ираном. Теперь, когда эта борьба в военном отношении выиграна и им почти ничего не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, — но не хотят помочь открыть Ормузский пролив».

По его словам, разблокирование пролива — «простая военная операция» с минимальными рисками, которую союзники могли бы провести без труда. «Трусы, и мы это запомним!» — заключил президент.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти. Иран фактически закрыл его для судоходства на фоне эскалации после американо-израильских ударов по иранским объектам, а страховые компании начали отказывать в страховании судов, следующих через пролив.

Союзники Вашингтона первоначально отреагировали на призыв Трампа с осторожностью. Германия заявила: «Это не наша война». Франция отметила, что не примет участия в операциях по разблокированию пролива «в нынешнем контексте». Великобритания исключила отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив или прилегающие иранские воды. Япония и Австралия также сообщили, что не планируют направлять суда.

В то же время Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония в совместном заявлении выразили готовность содействовать обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив и заявили о намерении принять меры для стабилизации энергетических рынков. Они, однако, не уточнили, каким образом проход судов будет обеспечиваться.

Еще 16 марта Трамп предупредил, что будущее НАТО может оказаться «очень плохим», если союзники не помогут разблокировать пролив, — он призвал европейцев направить в регион минные тральщики и силы спецназа. После того как большинство союзников по НАТО отвергли его просьбу, Трамп заявил, что США в их помощи и не нуждаются, и допустил возможность выхода страны из альянса.

