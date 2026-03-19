Сенат США во второй раз отказался ограничивать полномочия Трампа для ведения войны в Иране

Сенат США вновь отклонил резолюцию, которая должна была ограничить полномочия президента Дональда Трампа вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса, сообщает The New York Times. За документ проголосовали 47 сенаторов, против — 53.

Автором законодательной инициативы был сенатор-республиканец Рэнд Пол. Среди республиканцев ее поддержал только сам Пол.

В начале марта в Сенате был представлен аналогичный проект резолюции, который также был отклонен.

Даже если подобную резолюцию поддержат обе палаты Конгресса, ее эффект будет во многом символическим: президент может наложить вето, для преодоления которого потребуется большинство в две трети голосов, отмечает CBS News.