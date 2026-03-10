Литвиненко — соавладелец компании «Фосагро», которым стал благодаря тому, что является настоящим автором фальшивой научной диссертации Владимира Путина. Под его руководством Путин и защищал свою кандидатскую, а позднее Литвиненко возглавлял в Петербурге его предвыборные штабы.

В Рязанском и Сибирском университетах Кнайсль читает лекции — например, по геополитике и нефтяной промышленности. Ректор РГУ Дмитрий Боков — единоросс, а ректор СФУ Максим Румянцев был одним из авторов письма в поддержку нападения на Украину.

На зарплате у Симоньян

«Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки», — радовалась главный редактор RT Маргарита Симоньян еще в 2020 году. С тех пор финансируемый российским государством телеканал щедро оплачивает Кнайсль ее антизападные выпады.

В июле прошлого года Кнайсль сравнила риторику немецкого министра обороны с риторикой Геббельса. На следующий день на ее счет упали 1 миллион 174 тысячи 374 рубля.

«Ни самый плотный санкционный режим, ни спонсируемый НАТО альянс комбатантов не смогли одолеть Россию и уничтожить ее экономику», — пишет Кнайсль в мае. И вскоре получает 611 тысяч.

В марте Кнайсль особенно публично активна, дает и интервью. Она смеется над Зеленским и заявляет, что Россия уже якобы победила в СВО. В этом месяце RT ей заплатил 1,3 млн рублей.

Пишет экс-дипломат и колонки для газеты «Ведомости». Это издание уже несколько лет как лишилось самостоятельности. Сейчас владельцем СМИ выступает Олег Леонов, бывший топ-менеджер РЕН ТВ (актив путинского друга Юрия Ковальчука).

ООО «Телепрофиль», от которого также получала выплаты Кнайсль, в числе прочего производит пропагандистские фильмы для Первого канала. Например, одна из их последних работ — история о «военных священниках».

Полеты и связи с силовиками

Впервые Россию Карин Кнайсль посетила не позднее 2014 года, о чем свидетельствуют имеющиеся в распоряжении The Insider данные о бронировании ею авиабилетов. На тот момент еще никто не мог предположить, что Кнайсль ждет стремительная политическая карьера: она жила в маленьком городке Зайберсдорф, занималась хозяйством, изредка читая лекции и публикуя статьи. Она утверждала, что прилетала как туристка, но почему-то затем прилетала и в 2016 и в начале 2017 года — слишком часто для туриста.

Все изменилось в 2017 году, когда Кнайсль заняла пост главы МИД. Ее назначение случилось благодаря поддержке лидера ультраправой «Партии свободы» Хайнц-Кристиана Штрахе, занимавшего пост вице-канцлера Австрии. Впоследствии он уйдет в отставку из-за подозрения в сговоре с «племянницей российского олигарха», а затем будет осужден за коррупцию.

К моменту назначения министром у Кнайсль не было опыта управления, а все политические достижения ограничивались членством в совете своего городка.

Сегодня бронировать авиабилеты экс-главе МИД помогает некая Татьяна Кузнецова, установил The Insider. Она трудоустроена в АО «31 ГПИСС». Это предприятие занимается проектированием специальных объектов Минобороны.

При бронировании Кузнецова использует корпоративную почту созданного в 2022 году «Фонда развития и поддержки органов и организаций системы юстиции». Его первоначальный руководитель — 77-летний Владимир Суслов, бывший начальник департамента контроля в экономической сфере Контрольного управления президента РФ.

Согласно данным утечек, Суслов трудоустроен в АНО «Центр „Амурский тигр“». Эта организация создана по инициативе Владимира Путина и управляется «Русским географическим обществом», главой которого много лет является бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Именно с этим Центром сотрудничает экс-глава австрийского МИД: она стала «амбассадором по сохранению амурского тигра» и внештатным советником гендиректора организации. В наблюдательный совет Центра входит в числе прочих глава Минюста Константин Чуйченко.

Деньги на счетах

Когда Путин в 2018 году гулял на свадьбе Кнайсль, то подарил ей не только самовар, старинную масловыжималку и выступление привезенного с собой казачьего хора, но и серьги с сапфирами стоимостью 50 тысяч евро.