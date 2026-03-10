В Россию за деньгами. Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии живет на миллионные гонорары от RT

Карин Кнайсль после ухода из австрийской политики превратилась в российскую пропагандистку: ее публичные комментарии уже мало чем отличаются от привычной риторики наиболее одиозных рупоров Кремля. Регулярно посещать Россию Кнайсль начала еще задолго до назначения главой австрийского МИД. Теперь же ее пропутинская позиция хорошо оплачивается официально: по данным The Insider, доходы Кнайсль в России превыcили даже ее министерскую зарплату в Австрии.
Содержание
Миллионерша из села
В окружении друзей Путина
На зарплате у Симоньян
Полеты и связи с силовиками
Деньги на счетах
Недавно в эфире «Шоу Вована и Лексуса» Карин Кнайсль заявила о стремлении Запада «разрушить Россию изнутри». Если одним из элементов этого плана является растрата российского госбюджета на пропагандистов, то с этой задачей неплохо справляется сама Кнайсль.
Миллионерша из села
Отстраненная от политических постов бывшая глава МИД Австрии в 2022 году уверяла, что живет всего на 1200 евро в месяц. И после переезда в Россию она выстроила образ скромной изгнанницы: поселилась в рязанской деревне и ходила вместе с односельчанами в баню.
20 млн 365 тысяч 772 рубля за с августа 2024 года по июль 2025-го.
Согласно имеющимся у The Insider данным утечки.
Однако Россия не оставила Карин Кнайсль в нужде. По данным The Insider, ее средний месячный доход составляет 1 млн 697 тысяч рублей. Это около 18,5 тысячи евро, что превышает зарплату Кнайсль на посту министра правительства Австрии: тогда она получала 17,8 тысячи евро.
Ее доход теперь складывается из семи источников:
- СПбГУ, где она руководит Центром Geopolitiсal Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I) - (Подробнее об этом - в «Новой газете Европа»)
- АНО «ТВ Новости» — это юрлицо Russia Today;
- АНО «Международный центр компетенций в горнотехническом образовании» — действующая под эгидой ЮНЕСКО организация, «созданная для содействия развитию компетенций и распространению знаний и технологий в области минерально-сырьевого комплекса, энергетики и горнотехнического образования в интересах глобального устойчивого развития»;
- Сибирский федеральный университет и Рязанский госуниверситет, где Кнайсль числится преподавателем;
- АО «Бизнес Ньюс Медиа», владеющее брендом издания «Ведомости»;
- ООО «Телепрофиль» — студия, занимающаяся производством документальных фильмов и продюсированием политических передач; на выплаты Кнайсль от «Телепрофиля» ранее обратила внимание «Новая газета Европа».
Помимо этого, в 2024 году бывшая глава австрийского МИД выпустила книгу «Реквием по Европе». В ней она «с сожалением признает окончательный упадок той Европы, в которой она родилась и прожила долгие годы». От издательства «Политическая энциклопедия» Кнайсль получила, правда, немного: всего чуть более 73 тысяч рублей.
Все работодатели Кнайсль либо напрямую контролируются, либо связаны с российской властью.
В окружении друзей Путина
Ректором Санкт-Петербургского госуниверситета, который считается основным местом трудоустройства экс-главы МИД Австрии, является Николай Кропачев — член партии «Единая Россия» и доверенное лицо Владимира Путина на выборах. Из СПбГУ отчисляют студентов и увольняют преподавателей за антивоенные и оппозиционные взгляды, а сам Кропачев обвинялся в избиении жены.
Кнайсль и Кропачев
Кнайсль не только получает зарплату в университете, но и пользуется его водителями. По информации The Insider, в страховку на ее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado вписаны два сотрудника СПбГУ: Евгений Курганский и Константин Бондарь. Как минимум последний по профессии — водитель.
«Международный центр компетенций в горнотехническом образовании», другое место трудоустройства Кнайсль, создан на базе Горного университета. Его ректор — еще один связанный с Путиным ученый, по совместительству миллиардер Владимир Литвиненко.
Кнайсль и Литвиненко
Литвиненко — соавладелец компании «Фосагро», которым стал благодаря тому, что является настоящим автором фальшивой научной диссертации Владимира Путина. Под его руководством Путин и защищал свою кандидатскую, а позднее Литвиненко возглавлял в Петербурге его предвыборные штабы.
В Рязанском и Сибирском университетах Кнайсль читает лекции — например, по геополитике и нефтяной промышленности. Ректор РГУ Дмитрий Боков — единоросс, а ректор СФУ Максим Румянцев был одним из авторов письма в поддержку нападения на Украину.
На зарплате у Симоньян
«Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки», — радовалась главный редактор RT Маргарита Симоньян еще в 2020 году. С тех пор финансируемый российским государством телеканал щедро оплачивает Кнайсль ее антизападные выпады.
В июле прошлого года Кнайсль сравнила риторику немецкого министра обороны с риторикой Геббельса. На следующий день на ее счет упали 1 миллион 174 тысячи 374 рубля.
«Ни самый плотный санкционный режим, ни спонсируемый НАТО альянс комбатантов не смогли одолеть Россию и уничтожить ее экономику», — пишет Кнайсль в мае. И вскоре получает 611 тысяч.
В марте Кнайсль особенно публично активна, дает и интервью. Она смеется над Зеленским и заявляет, что Россия уже якобы победила в СВО. В этом месяце RT ей заплатил 1,3 млн рублей.
Пишет экс-дипломат и колонки для газеты «Ведомости». Это издание уже несколько лет как лишилось самостоятельности. Сейчас владельцем СМИ выступает Олег Леонов, бывший топ-менеджер РЕН ТВ (актив путинского друга Юрия Ковальчука).
ООО «Телепрофиль», от которого также получала выплаты Кнайсль, в числе прочего производит пропагандистские фильмы для Первого канала. Например, одна из их последних работ — история о «военных священниках».
Полеты и связи с силовиками
Впервые Россию Карин Кнайсль посетила не позднее 2014 года, о чем свидетельствуют имеющиеся в распоряжении The Insider данные о бронировании ею авиабилетов. На тот момент еще никто не мог предположить, что Кнайсль ждет стремительная политическая карьера: она жила в маленьком городке Зайберсдорф, занималась хозяйством, изредка читая лекции и публикуя статьи. Она утверждала, что прилетала как туристка, но почему-то затем прилетала и в 2016 и в начале 2017 года — слишком часто для туриста.
Все изменилось в 2017 году, когда Кнайсль заняла пост главы МИД. Ее назначение случилось благодаря поддержке лидера ультраправой «Партии свободы» Хайнц-Кристиана Штрахе, занимавшего пост вице-канцлера Австрии. Впоследствии он уйдет в отставку из-за подозрения в сговоре с «племянницей российского олигарха», а затем будет осужден за коррупцию.
К моменту назначения министром у Кнайсль не было опыта управления, а все политические достижения ограничивались членством в совете своего городка.
Сегодня бронировать авиабилеты экс-главе МИД помогает некая Татьяна Кузнецова, установил The Insider. Она трудоустроена в АО «31 ГПИСС». Это предприятие занимается проектированием специальных объектов Минобороны.
При бронировании Кузнецова использует корпоративную почту созданного в 2022 году «Фонда развития и поддержки органов и организаций системы юстиции». Его первоначальный руководитель — 77-летний Владимир Суслов, бывший начальник департамента контроля в экономической сфере Контрольного управления президента РФ.
Согласно данным утечек, Суслов трудоустроен в АНО «Центр „Амурский тигр“». Эта организация создана по инициативе Владимира Путина и управляется «Русским географическим обществом», главой которого много лет является бывший министр обороны Сергей Шойгу.
Именно с этим Центром сотрудничает экс-глава австрийского МИД: она стала «амбассадором по сохранению амурского тигра» и внештатным советником гендиректора организации. В наблюдательный совет Центра входит в числе прочих глава Минюста Константин Чуйченко.
Деньги на счетах
Когда Путин в 2018 году гулял на свадьбе Кнайсль, то подарил ей не только самовар, старинную масловыжималку и выступление привезенного с собой казачьего хора, но и серьги с сапфирами стоимостью 50 тысяч евро.
Кнайсль и Путин
Кнайсль очень хотела оставить серьги себе, но ее заставили сдать подарок в госсобственность Австрии. А денег, чтобы выкупить подношение Путина, у нее тогда не нашлось.
Зато теперь подобных проблем у Кнайсль не возникло бы. По информации из утечек, с которыми ознакомился The Insider, к 2025 году на ее банковских счетах (в ВБРР и «Интезе») скопилось более 25 млн рублей. Это около 280 тысяч евро: хватит на несколько пар сережек от Путина.
