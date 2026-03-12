Националистический интернационал. Как США объединяют европейские правые и пророссийские силы, чтобы ослабить ЕС

Available in English

Транснационалистический альянс

5 марта руководство немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» проводило в городе Ротвайль (Баден-Вюртемберг) финальную встречу накануне земельных выборов. Однако на мероприятии не было одной заметной фигуры — Маркуса Фронмайера, кандидата АдГ на пост главы регионального правительства. Это голосование имело большое значение для ультраправых: партия занимает второе место по популярности в Германии, но ее основная поддержка по-прежнему сосредоточена на востоке, в бывшей ГДР. Голосование в юго-западной земле Баден-Вюртемберг рассматривалось как проверка способности АдГ конкурировать с другими основными политическими силами на западе страны.

Тем не менее у Маркуса Фронмайера нашлись дела поважнее поддержки собственных соратников: он находился в Вашингтоне, где участвовал в конференции «Альянса суверенных наций», объединяющего правых и ультраправых из разных стран.

Саммит прошел при поддержке Turning Point Action — дочерней структуры движения Turning Point USA сторонника Трампа Чарли Кирка, убитого в сентябре 2025 года. Организация специализируется на мобилизации избирателей, проведении кампаний и развитии «низового активизма».

Инициатором создания «Альянса» стала член Конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна — бывшая соратница Кирка и важная фигура в молодежном крыле крайне правого движения MAGA, которое в последние годы фактически поглотило Республиканскую партию. Встречу возглавил спикер Палаты представителей США, консерватор Майк Джонсон.