Националистический интернационал. Как США объединяют европейские правые и пророссийские силы, чтобы ослабить ЕС

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» потратила 35 тысяч евро на проведение в Вашингтоне конференции «Альянса суверенных наций», объединившего правых разных стран Европы под эгидой движения MAGA. Среди участников были не только европейские правопопулисты, но и политики, открыто или косвенно одобряющие нарративы Кремля. Некоторые участники саммита поддерживают, таким образом, контакты и с Вашингтоном, и с Москвой. Несмотря на желание руководства «Альянса» убедить всех, что речь шла только о защите национальных суверенитетов и права на самоуправление, инициатива выглядит как операция по созданию международной сети политических движений, стремящихся ослабить Евросоюз изнутри. Что, как отмечает наблюдавший за саммитом и его итогами исследователь правопопулизма Антон Шеховцов, соответствует новой Стратегии нацбезопасности США, опубликованной в конце 2025 года.
Содержание
Транснационалистический альянс
Друзья MAGA, друзья Путина
Каждый сам за себя, но все против ЕС
Транснационалистический альянс
5 марта руководство немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» проводило в городе Ротвайль (Баден-Вюртемберг) финальную встречу накануне земельных выборов. Однако на мероприятии не было одной заметной фигуры — Маркуса Фронмайера, кандидата АдГ на пост главы регионального правительства. Это голосование имело большое значение для ультраправых: партия занимает второе место по популярности в Германии, но ее основная поддержка по-прежнему сосредоточена на востоке, в бывшей ГДР. Голосование в юго-западной земле Баден-Вюртемберг рассматривалось как проверка способности АдГ конкурировать с другими основными политическими силами на западе страны.
Тем не менее у Маркуса Фронмайера нашлись дела поважнее поддержки собственных соратников: он находился в Вашингтоне, где участвовал в конференции «Альянса суверенных наций», объединяющего правых и ультраправых из разных стран.
Саммит прошел при поддержке Turning Point Action — дочерней структуры движения Turning Point USA сторонника Трампа Чарли Кирка, убитого в сентябре 2025 года. Организация специализируется на мобилизации избирателей, проведении кампаний и развитии «низового активизма».
Инициатором создания «Альянса» стала член Конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна — бывшая соратница Кирка и важная фигура в молодежном крыле крайне правого движения MAGA, которое в последние годы фактически поглотило Республиканскую партию. Встречу возглавил спикер Палаты представителей США, консерватор Майк Джонсон.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступает на конференции «Альянса суверенных наций»
«Альянс» позиционирует себя как сеть политических сил, соединившихся, чтобы защитить национальный суверенитет и самоуправление от того, что они называют «вмешательством глобальных неизбираемых институтов и идеологий». Они заявляют, что выступают за миропорядок, в котором государства ставили бы на первое место собственные интересы, уважали национальную идентичность и боролись против «централизованного коллективистского управления».
Друзья MAGA, друзья Путина
Фронмайер стал далеко не единственным иностранным политиком на конференции «Альянса суверенных наций». Организаторы утверждали, что в мероприятии, помимо 12 членов Конгресса США, планировали принять участие 83 избранных политика из 38 стран, однако полный список приглашенных так и не был опубликован. При этом анализ социальных сетей позволяет подтвердить присутствие на саммите как минимум 23 политиков из Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Германии, Молдовы, Румынии, Сербии и Хорватии.
Европейских делегатов можно разделить на две во многом пересекающиеся группы. Более крупную составили представители правопопулистских партий. Среди них, помимо Фронмайера, были члены АдГ Марк Бернхард и Анна Ратерт, Петра Штегер из «Австрийской партии свободы» (FPÖ), Барбара Бонте из бельгийской партии «Фламандский интерес» (VB), Стеван Никола Бартулица из хорватского «Дома и национального объединения», а также большая делегация «Альянса за объединение румын» (AUR) во главе с Джордже Симионом и при поддержке их молдавского союзника Василе Костюка.
Делегация Румынии на конференции «Альянса суверенных наций»
Во вторую группу можно включить представителей идеологически более разнообразных сил, которых объединяет прямая или косвенная поддержка Владимира Путина и России. Среди них — грузинская делегация во главе с Николозом Самхарадзе, действующий сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович и ее коллега Радован Ковачевич, а также Арно Гужон из «Сербской прогрессивной партии».
Впрочем, поддержку Кремлю — заявлениями или действиями — оказывали и многие представители первой группы. В «Австрийской партии свободы» (FPÖ) раньше существовало влиятельное пропутинское крыло — в 2016 году партия даже заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Сегодня FPÖ продолжает действовать в интересах Москвы, выступая, например, против европейской помощи Украине. Несколько представителей FPÖ и «Фламандского интереса» также участвовали в организованных Россией «миссиях наблюдения» за «референдумом» о статусе Крыма в 2014 году, закончившимся аннексией полуострова.
«Альянс за объединение румын», который (что довольно необычно) отправил в Вашингтон около 10 делегатов, неоднократно выступал против военной и финансовой помощи Украине. При этом лидер партии Джордже Симион и несколько других ее представителей публично призывали к «возвращению» украинских территорий, где проживают румынские меньшинства. За заявления, ставящие под сомнение территориальную целостность Украины, Симиону в 2024 году запретили въезд в страну.
Лидером по части связей с Россией является все тот же Маркус Фронмайер. С 2014 года он поддерживает контакты с российскими чиновниками и кремлевскими агентами. Он участвовал в координированных акциях, лоббировавших отмену санкций ЕС и сближение с Москвой. Документы 2016–2017 годов показывают, что в Москве рассматривали возможность поддержать его кампанию на выборах в бундестаг и называли его потенциальным «контролируемым союзником», который мог бы продвигать прокремлевские позиции в немецкой политике. После полномасштабного вторжения России в Украину Фронмайер продолжил действовать согласно линии Кремля: он выступал против немецкой военной помощи Украине, отвергал представление о России как об угрозе для Германии и призывал к переговорам с Москвой.
И Фронмайер, и Симион в прошлом году активно налаживали контакты с движением MAGA. Весной 2025-го, незадолго до президентских выборов в Румынии, партия Симиона подписала с американской юридической фирмой BGD Legal & Consulting контракт на $1,5 млн, который предусматривал помощь в установлении связей с лидерами движения MAGA, а также консультации по работе со СМИ. Сообщалось, что американские политконсультанты обещали лидеру румынских ультраправых организовать встречи с Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио, но пока им не удалось этого сделать. Впрочем, Симион смог наладить отношения с Анной Паулиной Луной.
Письмо «Альянсу за объединение румын» от американской юридической фирмы BGD Legal & Consulting с расценками за услуги
В минувшем январе лидер румынских ультраправых принял участие в торжествах по случаю годовщины переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок. На одном из них он вместе с Луной и другими республиканцами, включая конгрессменов Эйба Хамаде и Энди Оглса, разрезал торт в форме датской Гренландии, но в цветах американского флага.
Джордже Симион (справа) и Анна Паулина Луна разрезают торт в форме Гренландии
Скриншот из видео X / @MarkNaughton9
Фронмайер посетил США в декабре 2025 года. Он встретился с помощником госсекретаря США по вопросам образования и культуры Дарреном Битти и замгоссекретаря по публичной дипломатии и общественным делам Сарой Роджерс. Они обсуждали политическую ситуацию в Германии и Европе, а также Стратегию национальной безопасности США, опубликованную в ноябре 2025-го.
Тезисы, изложенные в новой Стратегии нацбезопасности, как минимум частично объясняют контакты между MAGA и европейскими крайне правыми, включая саммит «Альянса суверенных наций». В документе продвигаются нарративы о миграции, национальной идентичности и суверенитете, которые во многом совпадают с риторикой этих партий, а также прямо говорится о необходимости поощрять их политическое сопротивление Евросоюзу.
Похоже, что запуск «Альянса» стал прямой реакцией на публикацию Стратегии тех американских политиков, которые стремятся укрепить свои позиции внутри движения MAGA. В этом смысле их действия напоминают поведение некоторых российских акторов: стремясь добиться преференций от режима Путина, они развивали контакты с европейскими ультраправыми в ответ на негласный призыв Кремля к подрыву целостности ЕС.
Каждый сам за себя, но все против ЕС
Во многом все разговоры о национальной идентичности и суверенитете в кругах MAGA и европейских ультраправых служат лишь прикрытием для самых разных мотивов и политических целей. Например, активные трансатлантические контакты «Альянса за объединение румын» могут быть обусловлены не столько намерениями добиться идеологической мобилизации внутри Румынии, сколько стремлением вовлечь Вашингтон в противостояние с либеральным проевропейским президентом страны Никушором Даном.
В этом конфликте партия Джордже Симиона берет на себя роль, которую более авторитетные представители румынской политической элиты — прежде всего Социал-демократическая партия, провалившаяся в составе правящей коалиции на президентских выборах, — не могут выполнять из-за репутационных рисков.
Контакты Фронмайера с MAGA также могут быть связаны не столько с интересами АдГ, сколько с его связью с российскими акторами, которые стремятся продвигать повестку Кремля в высших кругах американской власти. Анна Паулина Луна выглядит почти идеальным посредником для такой деятельности: с 2024 года она выступает против помощи Украине, а в последнее время призывает к укреплению отношений между Вашингтоном и Москвой, встречалась с российскими чиновниками и повторяла нарративы кремлевской пропаганды.
В то же время представители движения MAGA, которых поддерживает американская техноолигархия, заинтересованы в ослаблении, а возможно, и в демонтаже Евросоюза. Они рассматривают регуляции ЕС как главный барьер для реализации своих технологических и финансовых амбиций. Поддерживая крайне правые силы, способные расколоть блок — особенно в таких вопросах, как цифровое управление, криптовалюты и искусственный интеллект, — они добиваются ослабления его возможностей ограничивать влияние иностранного бизнеса и благодаря так называемому «Брюссельскому эффекту» распространять свои стандарты регулирования далеко за пределы Европы.
Хотя в отдельности участники саммита «Альянса суверенных наций» преследуют собственные интересы, мероприятие в целом, по сути, представляет собой операцию, направленную на укрепление трансатлантических сетей акторов, которые стремятся ослабить Евросоюз изнутри. За риторикой о суверенитете, национальной идентичности и борьбе с глобализмом скрывается другая, более мрачная цель — вмешательство извне, укрепление влияния олигархических групп и постепенное подчинение ослабленных стран Европы.
Собирая вместе представителей движения MAGA, европейские крайне правые партии и пророссийские силы, «Альянс» формирует политическую экосистему, в которой раскол ЕС и подрыв его устойчивости перед авторитарными вызовами не только становится идеологически оправданным, но и реализуется на практике.