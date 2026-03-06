«Альтернатива для Германии» выделила €35 тысяч на конференцию правых движений в Вашингтоне

Фракция в Бундестаге ультраправой партии «Альтернатива для Германии» выделила €35 тысяч на проведение в Вашингтоне конференции «Альянса суверенных наций». «Альянс» возглавляет член Конгресса от Республиканской партии Анна Паулина Луна, он объединяет правые политические силы из разных стран. Конференция проходила с 3 по 5 марта. Об этом сообщило издание Die Zeit. Согласно немецкому законодательству, парламентские фракции получают финансирование из государственного бюджета.

«На часть конференции, организованную парламентской фракцией АдГ, фракция выделяет €35 тысяч. Участие парламентской группы “Альтернативы для Германии” в конференции служит для представления парламентариям из США и других стран внешнеполитической работы и позиции парламентской группы АдГ по текущим законодательным инициативам», — заявил журналистам представитель партии. Главным организатором конференции стала Turning Point Action, дочерняя организация Turning Point USA , основанная Чарли Кирком, сторонником Трампа, убитым в сентябре 2025 года.

В составе делегации АдГ на конференции присутствовали главный кандидат на выборах в ландтаг земли Баден-Вюртемберг Маркус Фронмайер, депутат Бундестага Анна Ратерт и депутат земельного парламента Баден-Вюртемберга Марк Бернхардт, который, по словам источников, приехал за свой счет. Из-за поездки Фронмайер даже пропустил заключительное мероприятие предвыборной кампании АдГ в Баден-Вюртемберге.

Представители АдГ часто бывают в Америке для встреч с республиканцами: так, осенью прошлого года Ян Венцель Шмидт и Кай Готтшальк присутствовали на частном приеме на Манхэттене, организованном Нью-Йоркским клубом молодых республиканцев, где жаловались на отсутствие в Германии демократии и исполняли запрещенную первую строфу немецкого гимна «Песня немцев», содержащую слова «Германия превыше всего» (Deutschland über alles). При создании песни в 1841 году эти слова обозначали призыв к объединению немецких земель, однако позднее активно использовались в нацистской пропаганде.