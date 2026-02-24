В конце января в Новосибирске разгорелся скандал из-за тел погибших на войне с Украиной. Родственники убитых пожаловались в СМИ и прокуратуру на военкомат, который сразу из аэропорта передавал трупы в конкретные похоронные компании, а те потом пытались навязать свои услуги или предлагали родным вернуть останки за деньги. Погибшие на войне стали важным источником роста погребальной индустрии, а их семьи — ценным ресурсом, за который похоронщики готовы бороться.

Умершие от «других причин»

По итогам 2024 года оборот индустрии ритуальных услуг в России увеличился на 7,7% — до 108,3 млрд рублей. В январе–апреле 2025-го он вырос еще на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. Открылись новые похоронные компании — прирост за первую половину прошлого года составил сразу 16%. Основная причина — увеличение смертности.

Весной 2025 года Росстат перестал публиковать данные о рождаемости и смертности, но в июле статистику раскрыл Минздрав. Оказалось, что за первые шесть месяцев 2025 года в России умерли 916 тысяч человек. В абсолютных цифрах это чуть меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда было зафиксировано 918 тысяч смертей. Но в пересчете на душу населения показатели заметно больше. Коэффициент смертности до пандемии и войны, в 2019 году, составлял 12,6 на тысячу жителей, тогда как в первом квартале 2025-го — 13,1, поясняет The Insider российский демограф, пожелавший сохранить анонимность.

Количество умерших растет медленно: к первой половине 2024 года был зафиксирован подъем всего в 1%. Зато, по данным Минздрава, изменился качественный состав: люди в возрасте от 15 до 59 лет умирали значительно чаще, чем пожилые. А смертность среди мужчин выросла заметнее, чем у женщин. Прирост в этих группах пришелся не на медицинские проблемы (показатели по болезням системы кровообращения, нервной системы и органов дыхания, а также травмам, напротив, снизились), а на «другие причины», к которым относят и военные потери. От «других причин» за первую половину 2025 года умерли 102 тысячи человек — против 67 тысяч за тот же период 2024-го.