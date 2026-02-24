Смертность в России растет, а вместе с ней растет и похоронная индустрия — одна из немногих отраслей в стране, демонстрирующая устойчивое развитие после начала войны. В первой половине 2025 года умерли 916 тысяч человек — в пересчете на душу населения это больше, чем в доковидные годы. Умирают всё более молодые, а причины смерти всё чаще не связаны с болезнями. Рынок ритуальных услуг подпитывается потоком гробов из Украины. Но патриотический погребальный креатив первого года войны оказался не востребован, а у беднеющих семей гражданских умерших — запрос на самые простые и экономные похороны.
В конце января в Новосибирске разгорелся скандал из-за тел погибших на войне с Украиной. Родственники убитых пожаловались в СМИ и прокуратуру на военкомат, который сразу из аэропорта передавал трупы в конкретные похоронные компании, а те потом пытались навязать свои услуги или предлагали родным вернуть останки за деньги. Погибшие на войне стали важным источником роста погребальной индустрии, а их семьи — ценным ресурсом, за который похоронщики готовы бороться.
Умершие от «других причин»
По итогам 2024 года оборот индустрии ритуальных услуг в России увеличился на 7,7% — до 108,3 млрд рублей. В январе–апреле 2025-го он вырос еще на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. Открылись новые похоронные компании — прирост за первую половину прошлого года составил сразу 16%. Основная причина — увеличение смертности.
Весной 2025 года Росстат перестал публиковать данные о рождаемости и смертности, но в июле статистику раскрыл Минздрав. Оказалось, что за первые шесть месяцев 2025 года в России умерли 916 тысяч человек. В абсолютных цифрах это чуть меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда было зафиксировано 918 тысяч смертей. Но в пересчете на душу населения показатели заметно больше. Коэффициент смертности до пандемии и войны, в 2019 году, составлял 12,6 на тысячу жителей, тогда как в первом квартале 2025-го — 13,1, поясняет The Insider российский демограф, пожелавший сохранить анонимность.
Количество умерших растет медленно: к первой половине 2024 года был зафиксирован подъем всего в 1%. Зато, по данным Минздрава, изменился качественный состав: люди в возрасте от 15 до 59 лет умирали значительно чаще, чем пожилые. А смертность среди мужчин выросла заметнее, чем у женщин. Прирост в этих группах пришелся не на медицинские проблемы (показатели по болезням системы кровообращения, нервной системы и органов дыхания, а также травмам, напротив, снизились), а на «другие причины», к которым относят и военные потери. От «других причин» за первую половину 2025 года умерли 102 тысячи человек — против 67 тысяч за тот же период 2024-го.
По большей части такой рост смертности — влияние войны, считает демограф. Засекречивание статистики косвенно подтверждает эту версию. «Скорее всего, смертность за 2025 год будет сопоставима со среднегодовой по 2023–2024 годам (по 1,8 млн смертей), возможно, с небольшим ростом, в пределах 5%», — полагает эксперт.
Для ритуальной сферы это существенно. Когда умирает обычный человек, семья получает пособие в девять тысяч рублей — на такие деньги никого похоронить невозможно. А вот погребение военных оплачивается из бюджета гораздо щедрее.
Летом 2024 года власти установили федеральную компенсацию на похороны военнослужащих: до 70 884 рублей для москвичей, петербуржцев и жителей аннексированного Севастополя, до 51 552 рублей — для всех остальных. Кроме того, до 49 511 рублей выделяют на памятник. Есть и региональные выплаты, которые сильно различаются. К примеру, на Ставрополье родным убитого доплачивают 30 тысяч рублей, в Хакасии до лета 2025 года компенсация составляла 1 млн, но потом ее сократили до 100 тысяч.
Экономика смерти
Поток бюджетных средств породил дополнительные наценки со стороны бизнеса. В Вологде две муниципальные похоронные компании придумали специальные тарифы для семей убитых на войне в Украине и требовали по 6,5 тысячи рублей за сутки хранения тела и по четыре тысячи — за утилизацию контейнера, в котором армия привозит останки.
В Челябинске и вовсе ввели дополнительную плату за похороны на военной части кладбища — «Аллее ZOV». За место там берут 100 тысяч рублей и еще четыре тысячи в год — за обслуживание. В Рязани погибших на войне хоронят на отдельном участке Богородского кладбища, где распоряжается компания, которая требует с родственников по 800 тысяч рублей за установку памятника.
Аллея ZOV в Челябинске
Фото: Ольга Рыбакова / 74.ru
Telegram-канал «Похоронный траст», который ведет журналист-расследователь Иван Голунов, писал о криминальной схеме во Владивостоке: сотрудник мэрии, ответственный за выдачу субсидий на похороны солдат, отправлял родственников в фирму по их организации, связанную с его бывшей женой. За это чиновник получал откаты в размере 11% от суммы заказа.
Во многих регионах погребение убитых на войне отдают конкретным поставщикам ритуальных услуг. Так, по словам организатора похорон из Центрального федерального округа Светланы <все имена источников изменены по их просьбе — The Insider>, в ее городе все погибшие в Украине проходят через руки частной компании со словом «военная» в названии:
«Погибших на войне хоронят только они. Отпевание проходит в одном конкретном храме. На кладбище у них есть свой специальный сектор — весь в флагах: литеры Z, V, символы родов войск и частей».
Поток «груза 200» влияет на рынок ритуальных услуг целых регионов. «Похоронный траст» на основе данных Росстата подсчитал среднюю стоимость погребения в разных регионах и обнаружил, что в 2024 году она сильнее всего выросла в Хабаровском крае (на 86%) и в Забайкалье (на 54,2%). Бурятия выбилась вперед по абсолютным цифрам: там похороны стоили в среднем 137 тысяч рублей. Дороже хоронят только в Санкт-Петербурге и в Ненецком автономном округе, в Москве цены существенно ниже. Если изучить поименные списки погибших, которые составляет по открытым источникам «Медиазона», в Бурятии и Забайкалье цифры военных потерь гораздо выше среднероссийских.
Война привела и к неожиданному для рынка эффекту: многим ритуальщикам приходится платить больше налогов. «Для получения компенсаций от военкомата за ритуальные услуги родственникам нужны кассовый чек и прочие документы», — поясняет «Похоронный траст».
Тела
Тела большинства убитых на войне россиян попадают в гигантский морг в Ростове-на-Дону — 522-й Центр приема, обработки и отправки погибших (ЦПООП). Там останки опознают, а затем переправляют родственникам во все концы страны. Тела часто обгоревшие, с гнилостными изменениями, но в ЦПООП даже не пытаются скрыть повреждения. Для этого нет ни средств, ни специалистов, рассказывает The Insider танатопрактик и организатор похорон Евгений:
«Тела привозят в том виде, в котором они есть. А дальше уже родственники сами ищут кого-то за свои деньги. Или хоронят в закрытом гробу».
Многие танатопрактики активно поддерживают войну в Украине и считают подготовку тел погибших на ней волонтерской работой. Некоторые известные специалисты бесплатно восстанавливают обгоревшие и разложившиеся останки солдат и снимают ролики об этом.
В начале войны профессия танатопрактика выглядела очень перспективной — организаторы курсов отмечали, что от желающих ее освоить не было отбоя. Однако впоследствии такие специалисты оказались не слишком востребованы, констатирует Евгений:
«Работы не очень много, а зарплаты невысоки. В регионах это 40–50 тысяч рублей. На своих курсах мы об этом честно предупреждаем. В основном идут люди, либо привыкшие иметь дело с телами, — медсестры, сотрудники полиции, — либо из сферы красоты — визажисты, мастера маникюра. И чаще всего по идейным соображениям. Зачастую у них это связано с личным опытом — когда умер родственник, и люди увидели, как ужасно выглядит тело».
Западные бренды косметики для умерших ушли из России еще в 2022 году. Заменить их китайской продукцией не получилось: там просто не оказалось достойных аналогов. Кто-то возит по серым схемам через Казахстан, но большинство специалистов перешли на косметику для живых людей. «Раньше считалось, что это неправильно, а теперь все привыкли», — говорит Евгений.
Конфликт с традиционными ценностями
Новосибирский танатопрактик Оксана Томилина — горячая сторонница войны. Она работает бесплатно и в свое время сама пыталась поехать на фронт. Это, впрочем, не спасло ее от грандиозного скандала на главной отраслевой выставке российских похоронщиков «Некрополь – 2024».
Томилина представляла крематорий Новосибирска и устроила на своем стенде эпатажный перформанс. Танатопрактик облачилась в костюм птицы Сирин с кокошником и декоративными ребрами, едва прикрывающими грудь. Компанию ей составляли мужчины-стриптизеры с голыми торсами. Одни — с белыми ангельскими крыльями и в галстуках-бабочках, другие — с черными крыльями и в масках с рогами. Стенд был назван «Столица русской смерти». Выставка проходила в «Крокус Экспо», через полгода после произошедшего там кровавого теракта.
Танатопрактик Оксана Томилина в Новосибирском крематории
Фото: Андрей Бортко / ngs.ru
Под «Столицей русской смерти» подразумевался Новосибирск — город, где когда-то и придумали выставку «Некрополь», издают отраслевой журнал и проводят курсы для похоронщиков. А про атаку в «Крокусе» просто никто не подумал, объясняет The Insider источник, знакомый с организацией мероприятия: «У нас ведь профессиональная деформация. Но потом приехали оскорбленные верующие из “Сорока сороков”, с критикой выступил Никита Михалков, дошло до Собянина».
В результате новосибирский крематорий расторг контракт с Томилиной. Но и это не помогло. В 2025 году «Некрополю» отказали все крупные московские площадки. Последняя выставка получилась камерной и прошла в концертном зале Main Stage, а содержание всех стендов и мероприятий согласовывали с юристами.
Из программы чуть не исключили доклад о похоронах домашних животных. Выступление должно было называться «Беги по радуге, мой друг». Юристов обеспокоила потенциальная пропаганда ЛГБТ. А когда в публичное поле попало название одного из стендов — «Гробы для СВО — практичные, недорогие и удобные для транспортировки варианты» — возмутилась Z-общественность, которой не понравилась сама постановка вопроса о практичности гробов.
Выставочный стенд «Гробы для СВО — практичные, недорогие и удобные для транспортировки» возмутил Z-общественность
«Даже традиционный конкурс танатопрактиков провели в закрытом формате, без зрителей. Но зато и соревновались не на муляжах, а на настоящих телах — невостребованных трупах», — рассказывает о выставке собеседник The Insider. Самыми эпатажными экспонатами, по его словам, были памятник Евгению Пригожину и люксовый гроб из массива дуба с отделкой из крокодиловой кожи.
Фигуру Пригожина в полный рост представила фирма «Графский камень», производящая бюджетные скульптуры из литьевого композитного камня. Это примерно тот же материал, из которого делают столешницы. За время войны компания освоила новую нишу — памятники военным. Они похожи на игрушечных солдатиков: особый акцент скульпторы сделали на разгрузках, касках и прочей амуниции.
Полноростовые фигуры стоят от 700 тысяч до 950 тысяч рублей, рассказали The Insider в «Графском камне». А если нужен не абстрактный солдат, а конкретный, то за портретное сходство придется доплатить еще 50 тысяч. Делать памятник будут месяц и отправят в нужный город попутным грузом.
Стенд компании «Графский камень» на выставке «Ритуальные услуги. Камнеобработка 2025»
Фото: «Графский камень»
В начале войны на российском рынке ритуальных услуг появилось много патриотических изделий: гробы в камуфляже, в цветах триколора, с литерами Z и V на крышках. Но всё это оказалось невостребованным. Сейчас военные похороны отличаются лишь тем, что на гроб кладут флаг. Буквы Z, V и георгиевские ленты можно встретить только на венках.
Не наблюдается и религиозного подъема. Наоборот, светских прощаний становится больше, а отпеваний — меньше. Эту тенденцию отмечает и организатор похорон Светлана: «Молодежи не нужно ни отпевание, ни погребение в землю. Они хотят кремацию — и чтобы прах развеяли».
Крематории
В России продолжают массово строить крематории. На данный момент в стране их 38, последний открылся 27 ноября 2025 года в Ульяновске. Еще 36 проектов находятся на разных стадиях готовности, рассказал The Insider эксперт похоронной отрасли Григорий. Санкции, введенные чешскими производителями кремационных печей после начала полномасштабной войны, не помешали развитию индустрии — наоборот, появились три новых российских компании.
Мурманский крематорий разработал печь «Аранга» под свои нужды, однако позже наладил ее производство и продажу другим клиентам. Свое оборудование сделали и производители котельных и систем ЖКХ из Владивостока AUBERG. В Петербурге производство кремационных печей освоила компания «РЕНОВО-СЕРВИС», которая ранее занималась импортом чешского оборудования. На сайте фирмы сообщается о новом достижении — разработанной в 2024 году автоматизированной системе управления процессом кремации «Тризна».
Примечательно, что 27 из 38 российских крематориев — частные, а восемь из них открылись в последние два года. Это при том, что негосударственные крематории в России не до конца законны и есть судебные прецеденты их закрытия. В 2023 году в Московской области ликвидировали сразу два таких предприятия: «Горбрус» в Балашихе и «Каменный цветок» в Домодедове. Еще один частный крематорий в Раменском районе в 2023 году как раз готовился к открытию, но так и не заработал.
Власти Подмосковья последовательно выиграли все суды против собственников. Российский закон считает крематории местами погребения, а они могут принадлежать только государству или муниципалитету.
Впрочем, есть и обратный пример. В Ростовской области муниципальная «Служба городских кладбищ» пыталась через суд закрыть новый частный крематорий, но проиграла дело. Суд счел, что крематории без колумбариев — это не места захоронения, и требования закона на них не распространяются.
В 2024 году частные крематории хотели легализовать через поправки в закон о государственно-частном партнерстве. Но в феврале 2025-го инициативу резко раскритиковали в Госдуме и с тех пор к ней не возвращались. Стройки, тем не менее, всё равно продолжаются. В Чебоксарах и Красноярске готовы два новых частных крематория, которые не могут открыться именно из-за спорного юридического статуса, констатирует похоронный эксперт Григорий:
«Чем руководствуются инвесторы, продолжающие вкладываться в частные крематории, непонятно. Весь рынок задается этим вопросом. Тем более что прибыли индустрии упали несколько лет назад».
На первый взгляд, слова о падении прибыли противоречат фактам роста смертности и оборотов ритуального рынка. Но дело в том, что текущий подъем гораздо меньше, чем во время пандемии коронавируса. В 2020 году смертность в России выросла на 18% — до 2,1 млн человек. А в 2021-м — еще на 15%, до 2,4 млн. Именно на этом фоне инвесторы начали массово вкладываться в крематории. А потом пандемия кончилась и смертность упала ниже доковидных лет, и даже с учетом войны прежнего спроса похоронщики не видят.
Этот эффект подтверждает и демограф, с которым поговорил The Insider:
«Видимо, в постпандемийное время был “эффект жатвы” — когда умерли довольно много людей с ослабленным здоровьем, которые в нормальных условиях могли бы прожить еще несколько лет. Еще одно возможное объяснение: во время ковида вырос процент кремаций из-за ужесточения санитарных норм».
Некоторые признаки застоя в отрасли уже очевидны. Например, в Томске выставили на продажу на Avito крематорий за 370 млн рублей. В объявлении указана окупаемость за семь месяцев, но это очевидно не так. Канал «Похоронный траст» сообщает о больших долгах предприятия и серьезных убытках — более 40 млн рублей за 2025 год.
Томский крематорий начали строить в разгар пандемии коронавируса. Открылся он в 2022 году, но прибыли владельцам не принес. Весной 2025-го лизинговая компания даже пыталась отдельно продать кремационную печь, но потом сняла объявление.
Интерьеры Томского крематория
Фото: Avito
В ноябре на Avito продавали участок под крематорий в 50 км от Омска. Земля принадлежала партнерам сибирского миллиардера Виктора Шкуренко. Последний владеет магазинами, кофейнями и двумя действующими крематориями: в Якутске и Ростове-на-Дону (тот самый, который не смогли закрыть через суд). Бизнесмен давно хотел построить подобное предприятие в Омске, но теперь по какой-то причине отказался от проекта.
Дешево и экологично
Тем не менее власти сразу нескольких крупных городов всё еще вынуждены искать инвесторов для строительства крематориев. Места на кладбищах кончаются, и кремация — способ решить эту проблему. За последние месяцы огненным погребением заинтересовались администрации Смоленска и Тамбова.
Кремацию всё чаще заказывают из соображений экономии, отмечает Евгений:
«Урну можно похоронить в уже существующую могилу и не ставить нового памятника, а просто добавить надпись на старый. Причем часто тело сжигают в другом городе. Например, умершим в Москве устраивают фальш-кремацию, а потом везут останки в Нижний Новгород, Ярославль, Тулу или в тот же Ростов-на-Дону. Получается в три-четыре раза дешевле, чем в Москве».
Ростовский крематорий работает как промышленное предприятие по сжиганию тел. Там нет ни залов прощания, ни мрамора, ни голубых елей — просто ангар и печи. Покойных привозят на специальных многоместных катафалках, чтобы вышло дешевле.
Такая экономия определяет всю нынешнюю погребальную индустрию. Ритуальщики сетуют, что из-за этого Россия «теряет культуру похорон». Например, катафалки, доставив покойного на кладбище, больше не ждут, чтобы забрать людей на поминки, а спешат за следующим телом. Запчасти дорожают, обслуживание машин тоже, вот и приходится оптимизировать рабочий процесс.
Еще один тренд — картонные гробы для кремации за 1,2–4 тысячи рублей. Производители таких товаров рассказали The Insider, что продают около тысячи единиц в месяц, а иногда спрос и вовсе превышает предложение. Поставщики делают акцент на экологические преимущества: картон сгорает быстрее и «обеспечивает чистый прах, без примесей». Гробы из картона подходят и для погребения в землю: для этого в дно надо встроить специальный деревянный каркас стоимостью 600 рублей.
Еще один тренд — картонные гробы для кремации
Впрочем, отмечают производители, их продукцией интересуются не только из заботы об окружающей среде. Некоторые муниципалитеты закупают картонные гробы для захоронения невостребованных тел. Востребованы две модели: «Эконом» за 1,2 тысячи рублей и «Стандарт» за 1,7 тысячи (второй отличается более прочной конструкцией и наличием веревочных ручек для переноски).
По словам Евгения, россияне начали экономить на похоронах еще до войны: «Это продолжается уже лет пять — со времен ковида. Стали хуже покупать дорогой камень. Многие компании в России разработали специальные социальные пакеты, где всё по минимуму: недорогой гроб, простые принадлежности, кремация, урна. И такие пакеты становятся всё популярнее».
