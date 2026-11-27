Один человек погиб, еще один пострадал при ударе по территории предприятия в Чернигове, сообщили в ГСЧС. Возникший после атаки пожар ликвидировали спасатели.

При атаке на Киев 25 ноября сгорел склад материалов типографии «Конви», сообщает издание «Читомо». Огонь уничтожил книжную продукцию, в том числе учебники для детей с особыми образовательными потребностями. По предварительной информации, пострадали тиражи как минимум 11 украинских издательств.

По информации премьер-министра Украины Сергея Корецкого, ночью под удар попали железнодорожные и энергетические объекты, предприятия и жилые дома в девяти областях страны. В Днепропетровской области были атакованы железнодорожные станции и угольные шахты, повреждены тепловозы. В Винницкой и Кировоградской областях атаке подверглись электроподстанции, в том числе обеспечивающие работу железной дороги. В Запорожье, Киевской и Николаевской областях повреждены производственные и складские помещения, в Харьковской и Одесской областях — жилые дома, в Сумской — общежитие. Минобороны РФ заявило о ночных ударах по предприятиям «Термопласт» в Хмельницкой области и «Мпка-Украина» в Запорожье, электроподстанциям в Кривом Роге и Житомире, логистическому центру в Белой Церкви в Киевской области и транспортному объекту в Запорожье. Также ведомство отчиталось о поражении четырех железнодорожных локомотивов в Днепропетровской области и сухогруза в Чёрном море, который, как утверждается, перевозил военные грузы.

В трех районах Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) уже пять суток нет воды, сообщают местные СМИ. По информации компании ДТЭК, ситуация с электричеством в регионе остается крайне сложной. В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах продолжают действовать экстренные отключения.

Кабинет министров Украины поручил местным властям подготовить планы на случай повреждения канализационных насосных станций, в том числе в городах с населением более 100 тысяч человек. Они должны предусмотреть пункты раздачи питьевой воды и графики возможных ограничений водоснабжения. Пока речь идет о подготовке к чрезвычайным ситуациям, а не о введении отключений.

Z-канал «От Мариуполя до Карпат» опубликовал видео целенаправленной атаки дрона на мужчину в гражданском в Херсонской области. На видео российский беспилотник под жизнерадостную музыку ведет наблюдение за местностью, затем обнаруживает мужчину на мопеде и атакует его.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 26 ноября 34 беспилотников над Брянской и Белгородской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 27 ноября были перехвачены 318 БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями и Крымским полуостровом.

В городе Ефремов в Тульской области ночью фиксировались взрывы в районе Ефремовского завода синтетического каучука, задействованного в производстве компонентов твердого ракетного топлива, и Ефремовской ТЭЦ, входящей в структуру госкорпорации «Росатом», следует из анализа издания Astra. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ уточняет, что на заводе каучука взрывы и пожары зафиксированы в районе ключевых цехов: ДК-5 и ДК-7. Губернатор Дмитрий Миляев отчитался об уничтожении четырех украинских беспилотников над регионом. По его словам, в результате падения обломков повреждены окна трех частных домов в Ефремовском муниципальном округе. Как утверждается, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Зеленский косвенно подтвердил поражение Ефремовского завода синтетического каучука. К посту с перечислением ударов, нанесенных по объектам на территории России за неделю, он прикрепил видео, в котором есть также кадры из Тульской области, снятые ночью 27 ноября.

В Новороссийске при налете БПЛА пострадали три человека, сообщает оперштаб Краснодарского края. Повреждения получили жилые дома, возникли пожары. По словам главы города Андрея Кравченко, в одном многоквартирном доме выбиты окна, повреждено остекление котельной, фрагменты БПЛА также упали на частный дом, из-за чего загорелось и соседнее здание.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о перехвате за ночь 45 беспилотников. Из-за атаки временно перекрывали Ладожский мост. По словам губернатора, сама переправа не пострадала. OSINT-аналитик Astra, изучив видео с места события, определил, что при атаке были повреждены балконы и окна дома в ЖК «Шуваловский» в Санкт-Петербурге. В местном чате сообщали, что была ранена женщина, ее на носилках несли в скорую. Позже информацию о пострадавшей женщине подтвердили городские власти.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области мобильные огневые группы размещают на мостах через Неву. Как сообщал Дрозденко, во время атаки Ладожский мост перекрыли как раз из-за работы такой группы. В распоряжении Astra оказались кадры МОГ на Большом Обуховском мосту в Петербурге, снятые во время атаки 9 ноября 2026 года.