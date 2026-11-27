В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении сообщается о продвижении российских войск к востоку от Купянска
- На южно-донецком направлении украинские военные занимают новые позиции к северу от Великой Новосёлки
- Зеленский рассказал о «позитивных сигналах» из США по поводу работы Starshield — ограничения в работе сервиса сохраняются
- В Украине готовят планы на случай повреждения канализационных насосных станций в городах
- Налет на Ефремов в Тульской области — возгорания зафиксированы на заводе синтетического каучука
- ВС РФ переходят к распределению топлива через подземные базы на оккупированной территории Украины
- После потопления корвета «Меркурий» в порту Бенгази другой российский конвой развернулся в Средиземном море
- «Досье Шпиона» — в результате беспорядочного огня МОГ на трассе между Донецком и Мариуполем убита женщина
Обстановка на фронте
На купянском направлении сообщается о продвижении российских войск к востоку от Купянска.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Петропавловки к востоку от Купянска, которая в результате полностью оказалась в «серой зоне».
На южно-донецком направлении украинские военные занимают новые позиции к северу от Великой Новосёлки.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует расширение зоны контроля СОУ в районе Зирки (до 2016 года — Червоная Зирка) и Дачного к северу от Великой Новосёлки по обоим берегам реки Волчьей. OSINT-исследователь Клеман Молен отмечает, что украинские военные продвигаются на стыке зон ответственности российских группировок войск «Восток» и «Центр», которым становится всё сложнее одновременно отражать украинские атаки и вести собственные наступательные действия в районе Гуляйполя и Доброполья — единственных участках фронта, где продолжается российское наступление.
Владимир Зеленский рассказал о неких «позитивных сигналах» от американской стороны в вопросе ограничения скорости движения терминалов Starshield, однако отметил, что над оккупированными территориями ограничения до сих пор сохраняются. The Economist сообщает, что в Украине ищут альтернативы вроде создания собственной спутниковой группировки или использования воздушных ретрансляторов.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 ноября 155 беспилотников типа «Шахед» (83 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 110 БПЛА — 71%, в том числе 51 реактивный, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 27 локациях и падение обломков в четырех локациях.
Две женщины пострадали при ударах по Житомиру, Житомирскому району и Коростеню, нанесенных накануне вечером, сообщили в ГСЧС. Возникли пожары в частных домовладениях и автомобилях, повреждены жилые дома. В Житомире взрывной волной выбило окна в девятиэтажке. Все пожары ликвидированы.
Еще две женщины пострадали при ударе по частному дому в одном из сел Запорожского района. Дом частично разрушен, возникший пожар ликвидирован.
Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения из-за атаки на Днепропетровскую область, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. В Кривом Роге повреждены транспортная инфраструктура и склад, в Никопольском районе — предприятие и многоквартирный дом. В Синельниковском районе пострадали агропредприятие и инфраструктура, также повреждена инфраструктура в Каменском и Павлоградском районах.
Одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали в результате комбинированного удара с использованием РСЗО и беспилотников по жилому сектору Изюма в Харьковской области, сообщила украинская спасательная служба. Возникли пожары в многоквартирном доме, гараже и хозяйственной постройке, горели автомобили. Повреждены жилые дома и машины.
Один человек погиб, еще один пострадал при ударе по территории предприятия в Чернигове, сообщили в ГСЧС. Возникший после атаки пожар ликвидировали спасатели.
При атаке на Киев 25 ноября сгорел склад материалов типографии «Конви», сообщает издание «Читомо». Огонь уничтожил книжную продукцию, в том числе учебники для детей с особыми образовательными потребностями. По предварительной информации, пострадали тиражи как минимум 11 украинских издательств.
По информации премьер-министра Украины Сергея Корецкого, ночью под удар попали железнодорожные и энергетические объекты, предприятия и жилые дома в девяти областях страны. В Днепропетровской области были атакованы железнодорожные станции и угольные шахты, повреждены тепловозы. В Винницкой и Кировоградской областях атаке подверглись электроподстанции, в том числе обеспечивающие работу железной дороги. В Запорожье, Киевской и Николаевской областях повреждены производственные и складские помещения, в Харьковской и Одесской областях — жилые дома, в Сумской — общежитие. Минобороны РФ заявило о ночных ударах по предприятиям «Термопласт» в Хмельницкой области и «Мпка-Украина» в Запорожье, электроподстанциям в Кривом Роге и Житомире, логистическому центру в Белой Церкви в Киевской области и транспортному объекту в Запорожье. Также ведомство отчиталось о поражении четырех железнодорожных локомотивов в Днепропетровской области и сухогруза в Чёрном море, который, как утверждается, перевозил военные грузы.
В трех районах Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) уже пять суток нет воды, сообщают местные СМИ. По информации компании ДТЭК, ситуация с электричеством в регионе остается крайне сложной. В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах продолжают действовать экстренные отключения.
Кабинет министров Украины поручил местным властям подготовить планы на случай повреждения канализационных насосных станций, в том числе в городах с населением более 100 тысяч человек. Они должны предусмотреть пункты раздачи питьевой воды и графики возможных ограничений водоснабжения. Пока речь идет о подготовке к чрезвычайным ситуациям, а не о введении отключений.
Z-канал «От Мариуполя до Карпат» опубликовал видео целенаправленной атаки дрона на мужчину в гражданском в Херсонской области. На видео российский беспилотник под жизнерадостную музыку ведет наблюдение за местностью, затем обнаруживает мужчину на мопеде и атакует его.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 26 ноября 34 беспилотников над Брянской и Белгородской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 27 ноября были перехвачены 318 БПЛА над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями и Крымским полуостровом.
В городе Ефремов в Тульской области ночью фиксировались взрывы в районе Ефремовского завода синтетического каучука, задействованного в производстве компонентов твердого ракетного топлива, и Ефремовской ТЭЦ, входящей в структуру госкорпорации «Росатом», следует из анализа издания Astra. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ уточняет, что на заводе каучука взрывы и пожары зафиксированы в районе ключевых цехов: ДК-5 и ДК-7. Губернатор Дмитрий Миляев отчитался об уничтожении четырех украинских беспилотников над регионом. По его словам, в результате падения обломков повреждены окна трех частных домов в Ефремовском муниципальном округе. Как утверждается, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Зеленский косвенно подтвердил поражение Ефремовского завода синтетического каучука. К посту с перечислением ударов, нанесенных по объектам на территории России за неделю, он прикрепил видео, в котором есть также кадры из Тульской области, снятые ночью 27 ноября.
В Новороссийске при налете БПЛА пострадали три человека, сообщает оперштаб Краснодарского края. Повреждения получили жилые дома, возникли пожары. По словам главы города Андрея Кравченко, в одном многоквартирном доме выбиты окна, повреждено остекление котельной, фрагменты БПЛА также упали на частный дом, из-за чего загорелось и соседнее здание.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о перехвате за ночь 45 беспилотников. Из-за атаки временно перекрывали Ладожский мост. По словам губернатора, сама переправа не пострадала. OSINT-аналитик Astra, изучив видео с места события, определил, что при атаке были повреждены балконы и окна дома в ЖК «Шуваловский» в Санкт-Петербурге. В местном чате сообщали, что была ранена женщина, ее на носилках несли в скорую. Позже информацию о пострадавшей женщине подтвердили городские власти.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области мобильные огневые группы размещают на мостах через Неву. Как сообщал Дрозденко, во время атаки Ладожский мост перекрыли как раз из-за работы такой группы. В распоряжении Astra оказались кадры МОГ на Большом Обуховском мосту в Петербурге, снятые во время атаки 9 ноября 2026 года.
Подразделение корпуса «Азов» и батальон Signum заявили об уничтожении российской подземной нефтебазы и обеспечивавшей ее инфраструктуры в лесу в Луганской области. По утверждению украинских военных, топливо доставляли на базу поездом, а затем развозили автомобилями по российским подразделениям.
Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковые снимки последствий атаки на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Субханкулово», совершенной накануне. По предварительной информации, повреждены два резервуара объемом по 10 тысяч м³ и несколько резервуаров по 5 тысяч м³, еще два резервуара объемом по 3 тысячи м³ горят.
Конвой российских судов в сопровождении фрегата «Адмирал Головко» развернулся в Средиземном море после украинской атаки на другой конвой и потопления корвета «Меркурий» в порту Бенгази в восточной Ливии, сообщают OSINT-аналитики Sonarrow и GeoInsider. В состав конвоя входят LADY D, LADY R, MAIA-1 и, предположительно, YELNYA. По сведениям МИД Японии, LADY R и MAIA-1 ранее перевозили контейнеры из КНДР в Россию в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» утверждает, что на прошлой неделе российская МОГ во время отражения атаки беспилотников обстреляла гражданский автомобиль на трассе Донецк — Мариуполь. По сведениям канала, погибла женщина, а военные скрылись с места происшествия. Также канал опубликовал видео, на котором, по его утверждению, показаны последствия удара по ремонтной зоне подразделения 488-го МСП ВС РФ в районе Северска в Донецкой области.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 25 ноября по 20:00 26 ноября стало известно как минимум о 27 погибших и 72 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В 413-м отдельном полку Сил беспилотных систем ВСУ «Рейд» сообщили, что уничтожили еще один российский ЗРПК «Панцирь-С1». Были продемонстрированы кадры подлета дрона к комплексу сразу после запуска ЗУР, а также кадры объективного контроля с уничтоженной машиной.
О главных событиях войны 26 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ остается 6 км до Великой Новосёлки, в Украине отчитались о первом перехвате реактивного БПЛА лазерной системой. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут