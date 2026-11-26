В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении отражен российский механизированный штурм в сторону Доброполья
- На южно-донецком направлении украинские военные вышли на рубежи всего в 6 км от Великой Новосёлки
- Налет беспилотников на Невинномысск в Ставропольском крае, ущерб нанесен парогазовой установке Невинномысской ГРЭС
- Атакованы НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае и нефтеперекачивающая станция в Башкортостане
- Bloomberg: объем переработки нефти в России упал до минимального более чем за 20 лет уровня
- Очередной обмен телами погибших: в Украину переданы 250 тел, в Россию — 22 тела
- ГУР: поставки в Россию баллистических ракет и боеприпасов из КНДР приостановлены
- В Украине отчитались о первом случае перехвата реактивного БПЛА лазерной установкой
Обстановка на фронте
На покровском направлении отражен российский механизированный штурм в сторону Доброполья.
В 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ отчитались об отражении российского механизированного штурма, в котором участвовали 11 бойцов и две единицы бронетехники. OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту маршрут движения и пояснил, что ВС РФ стремятся подвезти пехоту к окраинам Доброполья, но испытывают проблему с преодолением украинской недостроенной оборонительной «линии 0.5». По его оценке, российское командование по-прежнему намерено захватить Доброполье, чтобы обойти украинский «пояс крепостей» от Славянска до Константиновки.
Украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказывает, что если российские военные ранее чувствовали себя комфортно в городе Селидово, оккупированном в 2024 году, то сейчас украинские дроны регулярно поражают позиции в нем, и делает вывод, что украинские технологии развиваются быстрее, чем продвигаются российские войска. Согласно карте DeepState, Селидово отстоит от зоны контроля СОУ больше чем на 25 км.
На южно-донецком направлении украинские военные вышли на рубежи всего в 6 км от Великой Новосёлки.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует, что СОУ расширили зону контроля в Комаре к северу от Великой Новосёлки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ пытаются помешать продвижению на Богатырь и Великую Новосёлку, однако украинские военные постепенно приближаются к ним. В частности, по его сведениям, СОУ частично зачистили Муравку и Новониколаевку к северо-востоку от Новопавловки, а также отражают российские атаки со стороны Котляровки, вышли на дистанцию 500 м до северной окраины Дачного, закрепляются в Перебудове и Комаре, выбили противника из большей части села Весёлое, контролируют Шевченко и Бурлацкое и ведут бои в Вольном Поле. По оценке Машовца, украинским войскам остается менее 6 км до окраин Великой Новосёлки.
В результате, как сообщает обозреватель, ВС РФ вынуждены растягивать правый фланг группировки войск «Восток» и левый фланг группировки войск «Центр», а оборона российских сил на участке украинского наступления носит разреженный и очаговый характер. Он также прогнозирует, что в ближайшее время периоды активности будут сменяться затишьем — это связано с изменением погодных условий и усложнением логистики, маршруты которой на этом участке чаще всего проходят по открытой местности.
Украинский военный журналист и военнослужащий Юрий Бутусов утверждает, что российское «просачивание» практически остановилось по всему фронту. Он связывает это с исчезновением «зеленки» и наращиванием дроновой составляющей СОУ, однако предупреждает, что раньше такие затишья тоже имели место, и призывает потратить эту паузу на реорганизацию украинских сил.
Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины «Азов» Богдан Кротевич возвращается в СОУ на должность командира 42-й ОБрМП (ранее он демобилизовался как бывший военнопленный), сообщают источники издания «Українська правда». Его заместителем станет экс-командир 47-й ОМБр Александр Ширшин. Оба офицера известны критикой бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что в декабре 2025 года Украина сорвала переговоры, атаковав резиденцию Путина. Как напоминает The Insider, тогда Трамп с недоверием отнесся к российским сообщениям об этом инциденте, а украинская сторона отрицала обвинения в свой адрес.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 ноября баллистических ракет «Искандер-М» / «Циркон» / С-400 и 113 беспилотников типа «Шахед» (76 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 87 БПЛА — 77%, в том числе 52 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 20 локациях и падение обломков в шести локациях.
Накануне беспилотник на оптоволоконном управлении атаковал автомобиль волонтеров, которые эвакуировали мирных жителей в Краматорске. Три женщины получили ранения, еще четыре человека, включая водителя, — контузии. Об этом сообщил Ваге Мамиконян, волонтер и сооснователь проекта «Дорога жизни». По его словам, экипаж вывез шестерых человек из старой части города и направлялся еще за одним человеком в Ясногорку. Дрон попал в заднюю часть бронированной машины, на которой была нанесена маркировка эвакуационного транспорта.
В Новобаварском районе Харькова из-за атаки беспилотников был поврежден многоэтажный жилой дом, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, погибли два человека. ГСЧС сообщает о двух пострадавших. В Холодногорском районе в результате попаданий были повреждены здание больницы, спортивное учреждение, торговые объекты, АЗС, частные жилые дома и автомобили. В Лозовой реактивный БПЛА попал по местному рынку, возник пожар, обошлось без пострадавших. Днем при массированной ракетно-дроновой атаке на Харьков одна женщина погибла, еще восемь человек пострадали. В Киевском и Салтовском районах поврежден жилой сектор, возникли пожары и разрушения частных домов. Также беспилотник попал в учебный корпус одного из вузов.
В Киеве семь человек пострадали при атаке на Деснянский район. Украинская спасательная служба сообщает о пожарах и разрушениях в нежилых зданиях по двум адресам. Местные каналы пишут, что две баллистические ракеты попали рядом с торгово-развлекательным центром «Проспект» на левом берегу Киева, вызвав пожары и разрушения. Минобороны РФ заявило об ударах по промышленному предприятию ОАО «Химволокно», якобы производящему компоненты для боевых частей БПЛА, и ООО «Оаклайн» — «месту сборки и хранения БПЛА».
Одна женщина погибла, еще три человека пострадали при ударе беспилотника по почтовому отделению в поселке Былбасовка Славянской общины в Донецкой области, сообщили в ГСЧС. Пожар площадью 350 кв. м локализовали, но тушение пришлось приостановить из-за угрозы повторных ударов и высокой активности российских дронов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 25 ноября 20 беспилотников над Брянской и Белгородской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 26 ноября были перехвачены 343 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Татарстаном, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщил о ракетном ударе 23 ноября по пункту временной дислокации российского подразделения в селе Снагость в Курской области. По утверждению канала, вероятно, удар нанесли из HIMARS: погибли 11 российских военнослужащих, еще восемь получили ранения. Среди погибших, как утверждается, командир группы добровольческого подразделения «БАРС-Курск» Александр Завгородний с позывным «Русский».
Накануне вечером в Валуйках в Белгородской области дрон попал в супермаркет «Пятерочка» и магазин пиротехники, сообщил Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Региональный оперштаб подтвердил пожар в Валуйках и заявил о двух пострадавших в результате атак на другие населенные пункты региона.
Ночью Невинномысск подвергся массированной атаке БПЛА на промышленную инфраструктуру, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, «зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения». Также чиновник сообщил о повреждении зданий школы и филиала университета. Два человека после атаки обратились за помощью к врачам, написал глава региона. В ходе налета была атакована парогазовая установка ПГУ-410 на территории Невинномысской ГРЭС, свидетельствует анализ издания Astra. Эта ГРЭС находится буквально через дорогу от химпредприятия «Невинномысский Азот».
Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Славянском районе Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Astra пишет, что под удар попал Славянский НПЗ. На кадрах, опубликованных очевидцами, видна работа ПВО и взрыв. Портал Neftegaz.ru со ссылкой на «Славянск ЭКО», которому принадлежит НПЗ, сообщил, что в результате атаки 26 ноября значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, а также трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, были разрушены парки хранения темных нефтепродуктов и пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. На заводе началось возгорание и произошел разлив нефтепродуктов. Производственная деятельность НПЗ, по информации издания, была остановлена еще после атаки 12 сентября 2026 года.
В Туймазинском районе в Башкортостане атакована и горит линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Субханкулово», установила Astra. ЛПДС «Субханкулово» — крупный узловой объект системы магистральных нефтепроводов «Транснефти», через который осуществляется перекачка сырой нефти из Западной Сибири и Башкортостана. Местные власти подтвердили налет БПЛА. «Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возникло возгорание, все службы на месте. Погибших и пострадавших нет», — написал глава администрации Туймазинского района Булат Мусин. Позже атаку на ЛПДС подтвердили в Генштабе ВСУ.
Также в Генштабе сообщили об атаке на аэродром Мариновка в Волгоградской области с помощью ракет «Нептун». На аэродроме базируются истребители-бомбардировщики Су-34. Результаты удара и степень повреждений инфраструктуры уточняются.
Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковые снимки последствий атаки на Куйбышевский НПЗ в Самарской области, совершенной накануне. На снимках видны повреждения установки АВТ-4, установки каталитического риформинга и резервуаров в двух резервуарных парках, которые продолжают гореть. Возле АВТ-5 также заметны следы пожара, но назначение поврежденного оборудования пока не установлено.
Объемы переработки нефти в России с конца октября снизились в два раза — до 2,6–2,7 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня более чем за 20 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика Rystad Energy Виктора Курилова. С 30 октября показатель сократился примерно вдвое из-за ударов по НПЗ, агентство насчитало не менее 18 атакованных заводов с этой даты. Не все они полностью остановили работу, но сокращение переработки уже совпало с ускорением роста цен на бензин в России.
Пять человек погибли, еще трое пострадали из-за удара дрона по автостоянке в оккупированной части Запорожской области, сообщил «губернатор» Евгений Балицкий.
Четыре человека погибли, еще 11 пострадали в результате обстрелов разных населенных пунктов оккупированной части Луганской области, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
Аннексированный Крым полностью остался без электричества из-за аварии за пределами полуострова. Об этом сообщили в «Севастопольэнерго» и «Крымэнерго».
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 ноября по 20:00 25 ноября стало известно как минимум о 18 погибших и 107 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле «250 на 22». Об этом сообщили депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и украинский проект «Хочу найти». «Сливочный каприз» публикует график обмена телами с мая 2023 года. За этот период Россия передала 25 419 тел, а Украина — 1948 тел.
Четверо следователей Национальной полиции Украины погибли в результате удара по Запорожью, сообщил начальник областной полиции Артём Кисько. Среди погибших — руководитель отдела расследования особо тяжких преступлений Руслан Сироух, а также Екатерина Резникова, Оксана Рисей и Евгений Смыков. Трое полицейских погибли на месте, Сироух умер на следующий день в больнице.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что СБС за пять суток до конца ноября побили поставленный в октябре рекорд потерь, нанесенных ВС РФ: ноябрьский показатель превысил 17 тысяч убитых и раненых российских военных, из которых 64% приходятся на добропольское и гуляйпольское участки.
Вооружения и военная техника
Госдеп 25 ноября одобрил возможную продажу Украине пакета запчастей для украинских F-16 и сопутствующего оборудования и услуг. Закупка на сумму $622 млн будет произведена на средства, выделенные европейскими партнерами.
ГУР утверждает, что КНДР приостановила поставки баллистических ракет и боеприпасов в Россию, а также тормозит увеличение северокорейского контингента на территории РФ с 8,5 тысячи до 50 тысяч человек. Согласно информации украинской военной разведки, причиной стало заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, который пообещал посодействовать деэскалации между КНДР и Республикой Корея.
Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что лазерная система ПВО Blysk украинской оборонной компании Carmine Sky впервые в боевых условиях сбила реактивный дрон типа «Шахед». По его словам, комплекс проходит испытания по защите объекта критической инфраструктуры при поддержке кластера Brave1. О серийном производстве пока говорить рано. Как сообщает Украинская служба Би-би-си, Украина — вторая страна, успешно применившая лазерное оружие в боевых условиях: до этого подобное удавалось только Израилю.
О главных событиях войны 25 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: «Война флаговтыков» в Купянске-Узловом, налеты на Куйбышевский и Сызранский НПЗ, погибшие с корвета «Меркурий». Что происходит на фронте
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