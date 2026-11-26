Украинский военнослужащий Станислав Бунятов рассказывает, что если российские военные ранее чувствовали себя комфортно в городе Селидово, оккупированном в 2024 году, то сейчас украинские дроны регулярно поражают позиции в нем, и делает вывод, что украинские технологии развиваются быстрее, чем продвигаются российские войска. Согласно карте DeepState, Селидово отстоит от зоны контроля СОУ больше чем на 25 км.

На южно-донецком направлении украинские военные вышли на рубежи всего в 6 км от Великой Новосёлки.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует, что СОУ расширили зону контроля в Комаре к северу от Великой Новосёлки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ пытаются помешать продвижению на Богатырь и Великую Новосёлку, однако украинские военные постепенно приближаются к ним. В частности, по его сведениям, СОУ частично зачистили Муравку и Новониколаевку к северо-востоку от Новопавловки, а также отражают российские атаки со стороны Котляровки, вышли на дистанцию 500 м до северной окраины Дачного, закрепляются в Перебудове и Комаре, выбили противника из большей части села Весёлое, контролируют Шевченко и Бурлацкое и ведут бои в Вольном Поле. По оценке Машовца, украинским войскам остается менее 6 км до окраин Великой Новосёлки.

В результате, как сообщает обозреватель, ВС РФ вынуждены растягивать правый фланг группировки войск «Восток» и левый фланг группировки войск «Центр», а оборона российских сил на участке украинского наступления носит разреженный и очаговый характер. Он также прогнозирует, что в ближайшее время периоды активности будут сменяться затишьем — это связано с изменением погодных условий и усложнением логистики, маршруты которой на этом участке чаще всего проходят по открытой местности.

Украинский военный журналист и военнослужащий Юрий Бутусов утверждает, что российское «просачивание» практически остановилось по всему фронту. Он связывает это с исчезновением «зеленки» и наращиванием дроновой составляющей СОУ, однако предупреждает, что раньше такие затишья тоже имели место, и призывает потратить эту паузу на реорганизацию украинских сил.

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины «Азов» Богдан Кротевич возвращается в СОУ на должность командира 42-й ОБрМП (ранее он демобилизовался как бывший военнопленный), сообщают источники издания «Українська правда». Его заместителем станет экс-командир 47-й ОМБр Александр Ширшин. Оба офицера известны критикой бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что в декабре 2025 года Украина сорвала переговоры, атаковав резиденцию Путина. Как напоминает The Insider, тогда Трамп с недоверием отнесся к российским сообщениям об этом инциденте, а украинская сторона отрицала обвинения в свой адрес.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 ноября баллистических ракет «Искандер-М» / «Циркон» / С-400 и 113 беспилотников типа «Шахед» (76 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 87 БПЛА — 77%, в том числе 52 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 20 локациях и падение обломков в шести локациях.

Накануне беспилотник на оптоволоконном управлении атаковал автомобиль волонтеров, которые эвакуировали мирных жителей в Краматорске. Три женщины получили ранения, еще четыре человека, включая водителя, — контузии. Об этом сообщил Ваге Мамиконян, волонтер и сооснователь проекта «Дорога жизни». По его словам, экипаж вывез шестерых человек из старой части города и направлялся еще за одним человеком в Ясногорку. Дрон попал в заднюю часть бронированной машины, на которой была нанесена маркировка эвакуационного транспорта.

В Новобаварском районе Харькова из-за атаки беспилотников был поврежден многоэтажный жилой дом, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, погибли два человека. ГСЧС сообщает о двух пострадавших. В Холодногорском районе в результате попаданий были повреждены здание больницы, спортивное учреждение, торговые объекты, АЗС, частные жилые дома и автомобили. В Лозовой реактивный БПЛА попал по местному рынку, возник пожар, обошлось без пострадавших. Днем при массированной ракетно-дроновой атаке на Харьков одна женщина погибла, еще восемь человек пострадали. В Киевском и Салтовском районах поврежден жилой сектор, возникли пожары и разрушения частных домов. Также беспилотник попал в учебный корпус одного из вузов.